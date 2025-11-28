Stará kasárna už nestraší, největší přírodovědnou expozici otevřou do tří let

Tomáš Hejtmánek
  16:32aktualizováno  16:32
Budova Vrbenského kasáren v Hradci Králové, roky ostuda města, září novotou. Stavbaři dokončili kompletní rekonstrukci a přístavbu pro potřeby krajského muzea za 382 milionů korun. V prosinci v části objektu otevře Centrum kreativního muzejnictví. V roce 2028 se návštěvníci podívají i do největší přírodovědné expozice v Česku.

Celkové náklady na proměnu kasáren se mají vyšplhat na 530 milionů korun včetně daně. Přibližně 300 milionů pokryjí dotace. Objekt přestavuje Královéhradecký kraj pro potřeby Muzea východních Čech v Hradci Králové, které v něm bude mít novu přírodovědeckou a archeologickou expozici.

Zrekonstruovaný objekt bývalých Vrbenského kasáren v Hradci Králové (28. prosince 2025).
Zrekonstruovaný objekt bývalých Vrbenského kasáren v Hradci Králové (28. prosince 2025).
Zrekonstruovaný objekt bývalých Vrbenského kasáren v Hradci Králové (28. prosince 2025).
Hradecká Vrbenského kasárna září novotou (28. prosince 2025)
Zrekonstruovaný objekt bývalých Vrbenského kasáren v Hradci Králové (28. prosince 2025).
14 fotografií

V části objektu bude ředitelství muzea a digitalizační centrum, které má sloužit i dalším muzeím v regionu. Jeden boční trakt je vyhrazen Centru kreativního muzejnictví Královéhradeckého kraje.

„Naše muzeum dlouhodobě trpělo nedostatkem výstavních prostor. Už od dob Františka Ulricha jsme byli jedním z nejvýznamnějších muzeí v Československu, ale veřejnost mohla vidět jen zlomek naší práce,“ uvedl ředitel muzea Petr Grulich, podle něhož bude mít nyní instituce vystaráno na dalších 150 let.

Krajské muzeum je podle Grulicha šestým největším v republice a zdejší přírodovědecká expozice bude co do podlahové plochy vůbec největší v Česku. Výstavní prostory v objektu mají přes 17 tisíc metrů čtverečních, drtivá většina bude připadat právě na přírodovědu.

Jako ve Vídni

„Expozice bude velmi podobná přírodovědeckému muzeum ve Vídni. Návštěvník se zde dozví o vývoji fauny a flory na této planetě od prvohor až po čtvrtohory. Dozví se o vývoji druhů na planetě. Tato část expozice nebude vázaná na region. Další už se zaměří na prostor východních Čech. Na to naváže archeologicko-historická část, která se bude věnovat východním Čechám na pozadí celoevropského vývoje,“ popsal ředitel.

Archeologická expozice by měla končit v polovině 19. století. Dalším dějinám se věnuje muzeum v historické Kotěrově budově nebo v Muzeu války 1866 na Chlumu.

V centru Hradce staví muzeum pro největší přírodovědeckou expozici v Česku

„Těší mě, že Královéhradecký kraj společně s Muzeem východních Čech nalezl cestu, jak opravit a využít léta chátrající objekt v centru krajské metropole,“ řekl hejtman Petr Koleta (ANO).

Muzeum má hotovou dokumentaci nových expozic a zadalo už výrobu některých náročných exponátů. Zakázku na vybudování samotné expozice a nákup vybavení za víc než 120 milionů korun by měl ještě do konce roku vypsat Královéhradecký kraj. Zhotovitele chce vybrat na jaře. S otevřením expozic se počítá nejdříve v závěru roku 2027, spíš až v následujícím roce.

Vzdělávání v moderních technologiích

Přírodovědecká expozice zabere dvě ze tří nadzemních podlaží, v nejvyšším bude archeologie a krajské digitalizační centrum. V objektu bude nově sídlit také ředitelství a v suterénu depozitáře, dílny a technické zázemí.

Celý boční trakt směrem do centra města obsadilo Centrum kreativního muzejnictví, které dosud působilo v provizorních podmínkách. Jeho cílem je vzdělávat muzejní odborníky v moderních technologiích a nových metodách prezentace sbírek.

21. října 2024

„Centrum necílí jen na region, ale jeho perimetrem je celá republika. Dosud máme přes 700 absolventů a letos jich bude již kolem tisícovky,“ řekl Grulich.

Objekt bývalých Vrbenského kasáren začal Královéhradecký kraj přestavovat v červnu 2024. Stavbaři opravili vnější i vnitřní omítky, osadili nová schodiště a výtahy a změnili dispozice řady místností.

„Došlo zde ke zpevnění stropních konstrukcí a výměně celého krovu včetně střešní krytiny. Vznikla také nová přístavba, která je s původním objektem propojena proskleným krčkem,“ doplnil radní kraje pro investice Zdeněk Praus (ANO).

Areál Gayerových kasáren

Objekt je zrcadlovou kopií druhých kasáren v areálu, které prošly rekonstrukcí v roce 2022. Také tam vznikla shodná přístavba. V první budově jsou restaurátorské a konzervátorské dílny, zázemí pro většinu pracovníků muzea, část depozitářů, badatelna a knihovna.

„Podíleli jsme se i na rekonstrukci první budovy, takže jsme měli určitou zkušenost. Udělala se kompletní generálka fasády. Veškerá dutá místa byla otlučena a bylo to nahrazenou technologií, kterou schválil památkový ústav,“ popsal Miroslav Hlava, ředitel závodu Hradec Králové z firmy Geosan Group.

Sporný tendr na přestavbu kasáren v Hradci. Neúspěšné firmy se obrátí na ÚOHS

V areálu Gayerových kasáren se bude stavět i nadále. Město plánuje revitalizaci vnitřního prostoru, kde má vzniknout nové náměstí a zmizet nevzhledné parkoviště.

Radnice už vybrala jako zhotovitele sdružení Gardenline a BAK, které za práce nabídlo 138 milionů korun. Firmy Stako a Smola HK se však obrátily na antimonopolní úřad, protože nesouhlasí s vyřazením z tendru. Společně nabídly cenu jen 92 milionů. Kvůli sporu se tak start přestavby pozdrží.

