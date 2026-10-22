Vrchlabí chystá nové divadlo i budovu základní umělecké školy

Radnice ve Vrchlabí na Trutnovsku v příštích dvou letech investuje do rozvoje širšího centra města téměř půl miliardy korun. Parkoviště u Muzea Krkonoš je před dokončením, letos má začít výstavba základní umělecké školy (ZUŠ) a přestavba bývalého kina na divadlo. Na levém břehu Labe je v plánu také oprava bytového domu a výstavba parkovacího domu. ČTK to řekl starosta dvanáctitisícového města Jan Sobotka (ZVON). Většinu těchto investic bude hradit město z našetřených prostředků.
Přestavba plochy pro parkování u hřbitova nedaleko sídla Správy KRNAP a bývalého kláštera s muzeem je téměř hotová. "Parkoviště bude dokončené zhruba za měsíc. Počítáme s tím, že částečně bude obnoven provoz kvůli Dušičkám a návštěvě hřbitova k 2. listopadu," řekl ČTK Sobotka.
Komunikace na parkovišti budou asfaltové, parkovací plochy zpevněné propustnou dlažbou a chodníky dlážděné. Vejde se tam téměř sto vozidel, budou tam i čtyři místa pro dobíjení elektromobilů. Parkoviště bude na závoru, pro denní parkování placené. První hodina bude zdarma a každá další za deset korun, celodenní parkování vyjde na 60 korun. Víkendy a svátky budou zdarma.
Vjezd město umožní také autobusům, které tam budou moci na vyhrazeném místě zastavit pro výstup a nástup lidí směřujících do muzea. Náklady jsou 54 milionů korun. Součástí projektu jsou i přeložky inženýrských sítí. Město investici hradí z vlastních zdrojů.
Na levém břehu Labe mezi kinem Kartonka a ulicí 5. května je v plánu kulturní kampus. Divadlo, které vznikne přestavbou městského sto let starého objektu bývalého spolkového domu a později biografu, vyjde včetně vybavení na 250 milionů korun. Bude mít kapacitu 400 míst a prostory bude využívat i ZUŠ, která vznikne v sousedství. Novostavba školy vyjde na 110 milionů korun. Na divadlo město získalo dotaci 25 milionů korun.
Divadlo vybuduje pražská společnost Trigema Building a ZUŠ pražská stavební firma MBQ. "Bude se jednat o jedno staveniště, stavět budou dvě firmy. Stavba by měla začít do měsíce. Divadlo by mělo být hotové na divadelní sezonu 2028/2029, to znamená do října 2028 a u ZUŠ je termín podobný," řekl ČTK Sobotka.
ZUŠ Karla Halíře s 500 žáky sídlí v současnosti na více místech. Radnice chce instituci sjednotit do nové budovy.
Rekonstrukcí bytového domu v ulici Jos. Šíra za předpokládaných sto milionů korun vznikne 16 městských nájemních bytů, práce by měly začít v roce 2027 a hotovo má být v roce 2028. Město bude usilovat o dotaci. Plánovaný parkovací dům je ve fázi studie.
Divadlo a ZUŠ bude po dokončení tvořit s nedalekým Kinem Kartonka 1904 a kulturním domem Střelnice jeden celek kulturního kampusu. Radnice očekává, že historické centrum města na pravém břehu Labe se poté přirozeně propojí přes kulturní kampus s obnovovaným původním městským parkem.