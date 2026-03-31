Pavilon pro duševně nemocné seniory otevřou ve Vrchlabí, zájem je velký

Podobný domov se zvláštním režimem ve vrchlabském regionu dosud scházel. Novostavba vznikla v Žižkově ulici na místě bývalého rodinného domu, který kraj koupil a nechal zbourat. Stavba začala v květnu 2024. Ve východních Čechách to je jedna z největších investic tohoto typu.
Oddělení pro seniory s psychickým onemocněním bude mít kapacitu dvacet lůžek, část pro lidi s demencí čtrnáct lůžek.
Místo v ústavu, v bytech. Duševně nemocní mohou žít jako velká rodina
„Cílovou skupinou jsou lidé nad 65 let s Alzheimerovou chorobou a s ostatními demencemi a klienti s chronickým duševním onemocněním, jako jsou úzkostné stavy, poruchy osobnosti, schizofrenie a podobně,“ uvedla ředitelka domova pro seniory Soňa Mašková.
Protože pro ně chybí vhodné zařízení, které by jim zajistilo pravidelný léčebný režim, mnohdy se zanedlouho vracejí zpátky do psychiatrických léčeben. „Tito lidé nemohou být sami doma, potřebují čtyřiadvacetihodinovou péči,“ dodala.
„Lůžek tohoto typu je v Královéhradeckém kraji dlouhodobě nedostatek a očekáváme, že počet seniorů s různými formami demence bude nadále růst. V kraji máme hodně lidí starších 80 let, je potřeba pro ně zajistit specializovanou péči,“ sdělila Jana Hůlková (ANO), náměstkyně hejtmana pro sociální oblast.
Nabírají třicet pracovníků
První klienti by se měli do pavilonu nastěhovat během dubna. Zájem seniorů z Vrchlabska i dalších regionů je vysoký, podle ředitelky bude zařízení zcela obsazené.
„Je to dobrá zpráva pro město i celý region, dojde k naplnění potřebnosti lůžek. Měli jsme štěstí, že vedle byl dům a pozemek, který kraj koupil a tím vytvořil podmínky, aby tu přístavba mohla vzniknout,“ poznamenal vrchlabský starosta a senátor Jan Sobotka (nestraník, STAN).
Domov pro seniory kvůli navýšení kapacity přijme téměř 30 nových pracovníků. Kromě jednolůžkových pokojů je součástí komplexu dílna, prostor pro rehabilitaci, aktivizační a společenské místnosti. V některých pokojích jsou stropní závěsné systémy pro přesun imobilních pacientů. Novinkou je centrální koupelna s hydraulickou vanou. V podzemí vznikla parkovací stání.
„Pacientům i návštěvníkům bude k dispozici také terasa s bezbariérovým přístupem,“ doplnil krajský radní pro investice Zdeněk Praus (ANO). Pavilon je ke stávající budově napojen spojovacím krčkem, nachází se v něm jídelna.
Novostavba s vybavením vyšla na 214 milionů korun, kraj má přislíbenou dotaci 80 milionů z Národního plánu obnovy. Podle projektové dokumentace měla cena původně překročit hranici 300 milionů korun.
Dožil v domově, dědičky vilu prodaly
Majitel vily, která zde původně stála, shodou okolností ve vrchlabském domově pro seniory žil. Současná ředitelka přístavbu iniciovala. „Když pán zemřel, požádala jsem jeho dcery, zda by dům nemohly prodat kraji, aby bylo možné naše zařízení rozšířit,“ připomněla Soňa Mašková.
Příprava projektu zabrala šest let. Sousední domov pro seniory sídlí v bývalé továrně od 60. let minulého století. Klienti mají pokoje a zázemí v původní vile továrníka Menšíka a někdejším skladu látek, obě budovy jsou více než sto let staré.
Domov měl dosud kapacitu 68 lůžek, z toho deset bylo určeno pro seniory s demencí a tři lůžka nabízela odlehčovací pobytovou službu.
Přibývá lůžek
Do navýšení kapacit krajských domovů pro seniory hejtmanství v posledních letech investuje stovky milionů korun.
Zkraje letošního roku se ve spolupráci s městem otevřelo 51 lůžek domova pro seniory v Novém Bydžově. V dubnu začne sloužit rozšířený domov důchodců v Libošovicích na Jičínsku a na konci roku se má otevřít nové sociální zařízení pro seniory v podkrkonošském Hostinném, kde také vzniká ve spolupráci s městem.
10. října 2025
„Mám radost, že nejenom minulé, ale i předminulé vedení kraje bylo osvícené a začalo připravovat strategii rozvoje domovů pro seniory,“ uvedl hejtman Královéhradeckého kraje Petr Koleta (ANO).