Vrchlabí opraví děravé parkoviště, kde je věčně plno. Začne tam vybírat

Teploměr ukazuje skoro deset stupňů pod nulou a parkoviště u hřbitova je pokryto souvislou vrstvou sněhu a ledu. Ta zarovnala jinak viditelné díry a výmoly. V deset hodin dopoledne je beznadějně plné. Přijíždějící auta krouží dokola a čekají, až se nějaké místo uvolní.

Vzhledem k poloze parkoviště to není překvapivé. Vedle stojí bývalý augustiniánský klášter, kde sídlí Muzeum Krkonoš, kousek je to do zámeckého parku, na městský úřad i na centrální náměstí T. G. Masaryka. Pro návštěvníky Vrchlabí je přeplněné parkoviště zpravidla první volbou.

„Takhle to tady vypadá pořád. Když přijedete do deváté hodiny, tak se zaparkovat ještě dá. Záleží taky, jaké je počasí. Když je ošklivo a lidi jsou v muzeu, bývá hodně plno,“ říká Klára, která auto zaparkovala improvizovaně vedle kolmo stojících vozidel.

„Parkoviště je plné děr, v zimě tady je buď bláto, nebo led. Určitě si žádá rekonstrukci, ale jsem ráda, že tu je aspoň nějaké,“ dodává. Pro plánované zavedení parkovného má pochopení: „Na většině parkovišť v centrech měst se platí, Vrchlabí je spíš výjimkou.“

Platbě se nebrání, chtějí najít místo

To, že najít volné místo na rozlehlém parkovišti bývá kolikrát problém, potvrzují i Hybnerovi z Kunčic nad Labem: „Když jsou pohřby, je tady úplně plno a nemá smysl sem jezdit. Dneska jsme přijeli v devět hodin a našli poslední volné místo. Nevadí nám, když to bude zpoplatněné, hlavně aby bylo kde parkovat.“

Od 90. let, kdy hliněné parkoviště u hřbitova vzniklo, se v podstatě nezměnilo. Avšak teď hlavně v kontrastu s nedávno opraveným klášterem působí nedůstojně. To si uvědomuje i vrchlabská radnice.

„Parkoviště neodpovídá současné době. Když je sucho, práší se tam, když je vlhko, tvoří se bláto. Ze svahu se na parkoviště tlačí voda, hlavně v zimě je proto údržba náročná. Chybějí vymezená stání, nemohou se zde otočit autobusy,“ jmenuje neduhy vrchlabský místostarosta Michal Vávra (nestraník, Zvon).

Parkoviště u hřbitova (červená značka), připravované parkoviště ve Vančurově ulici (modrá značka) Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Nové parkoviště bude mít asfaltový povrch a 96 míst pro automobily, o něco méně než v současnosti. Přibude také zeleň, dnes jsou zde pouze vzrostlé stromy podél silnice. U vjezdu bude automatická závora. Parkovat zdarma bude možné podle místostarosty jen krátkou dobu, jinak bude parkoviště placené:

„Chceme, aby lidé, kteří přijedou do Vrchlabí a potřebují si v centru nakoupit nebo něco vyřídit, měli kde zaparkovat. Dnes zde auta běžně stojí celý den.“

Letos vyhradili 15 milionů

Část míst bude vyhrazena pro pracovníky městského úřadu a Správy Krkonošského národního parku, která má vedle parkoviště sídlo.

„U silnice v Dobrovského ulici, mimo závoru, bude vyčleněno několik míst pro krátkodobé parkování zdarma, zejména pro návštěvníky hřbitova,“ naznačuje místostarosta.

Město má hotový projekt, v rozpočtu je letos na rekonstrukci vyčleněno 15 milionů korun. Předpokládaná cena za parkoviště je 55 milionů. Radnice ještě musí vysoutěžit dodavatelskou firmu.

„Rekonstrukci bychom chtěli zahájit ve druhé polovině letošního roku, s jistotou to budeme moci říct, až budeme mít vybraného dodavatele,“ poznamenává Michal Vávra. Dokončení je v plánu příští rok.

Platit se bude i u Kartonky

Nové parkoviště začne obyvatelům a návštěvníkům Vrchlabí sloužit také u kina Kartonka. Bude mít štěrkový povrch a kapacitu 57 míst. Parkoviště je stejně jako stavba nové komunikace ve Vančurově ulici součástí investice do mostu přes Labe za 40 milionů korun, který nahradil zchátralý železobetonový most.

Podle místostarosty by se parkoviště i most měly otevřít nejpozději v květnu. Podobně jako to u kláštera bude nově zpoplatněno, avšak i zde město počítá s tím, že za kratší parkování se platit nebude.

Stejný systém je už zaveden na parkovišti u polikliniky, kde řidiči mohou auto nechat hodinu zdarma. Využívají ho návštěvníci polikliniky i nedaleké pošty.

„U hřbitova a Kartonky nejspíš nebude tak dlouhé, ale částečné parkování zdarma bychom chtěli zachovat. Podrobné podmínky a ceník ještě nejsou schváleny,“ říká Michal Vávra.

Jedním z posledních velkých parkovišť v centru Vrchlabí, kde lze odstavit auto bez placení, je u kulturního domu Střelnice. „Ani do budoucna nepočítáme s tím, že bychom zde parkování zpoplatnili,“ tvrdí místostarosta.

V roce 2023 Vrchlabí zpoplatnilo parkoviště pro sto aut u sportovního areálu Vejsplachy, který je v zimě centrem běžeckého lyžování. Za každé započaté tři hodiny návštěvníci od prosince do března platí sto korun. Vybrané peníze jdou na zasněžování a úpravu běžkařských tratí.