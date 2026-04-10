Vrchlabský klášterní kostel má zpět opravenou vrchní část střechy věže

Vrchní část střechy věže s tzv. makovicí a křížem vrchlabského klášterního kostela svatého Augustina je zpět na místě. Dnes ji tam za přihlížení desítek lidí umístil jeřáb. Zástupci města do zrenovované takzvané makovice, kterou poničila vichřice, vložili časovou schránku s poselstvím dalším generacím. ČTK to dnes řekl starosta dvanáctitisícového města Jan Sobotka (Zvon). Po dobu prací byla zavřená ulice Dobrovského od křižovatky ulic Hřbitovní a Husova.
"Dnes vracíme věži její důstojnost a zároveň jsme do ní uložili poselství pro ty, kteří přijdou po nás," řekl ČTK Sobotka.
Loni v září vichřice nahnula na věži kříž vysoký asi dva metry. Hrozilo, že se zřítí. "Věžička se tak musela snést a opravit. Dnes se včetně kříže vrací na své původní místo," řekl ČTK Sobotka.
V makovici řemeslníci našli časovou schránku z roku 1980. "Vložili jsme tam novou schránku, ve které je poselství budoucím generacím. Je tam třeba dopis občanů a vedení města a další dokumenty odrážející dnešní dobu," řekl Sobotka.
Kostel svatého Augustina ve Vrchlabí je klášterní chrám bývalého augustiniánského kláštera, ve kterém nyní sídlí Muzeum Krkonoš Správy Krkonošského národního parku (KRNAP). Samotný kostel je v současné době v majetku města a není veřejně přístupný. Nachází se v něm rodová hrobka hraběcího rodu Morzinů. Kostel byl postaven v barokním stylu současně s přilehlým klášterem v první čtvrtině 18. století podle projektu architekta Matyáše Auera.
Klášter nedávno prošel rozsáhlou rekonstrukcí. Vzniklo v něm Návštěvnické centrum Krkonošského národního parku – Muzeum Krkonoš s interaktivní expozicí o Krkonoších. Zahájilo provoz v listopadu 2023. Krkonošské muzeum ve Vrchlabí nabízí rozsáhlé přírodovědné a historicko-etnografické expozice.