Vlakem z Hradce do Prahy za 30 minut. Rychlodráhu podpořila studie

Polský ministr infrastruktury Dariusz Klimczak pak dokonce řekl, že trasa Praha – Vratislav rovněž přes Hradec by místo současných čtyř hodin měla trvat jen 50 minut. Samozřejmě za předpokladu stavby a propojení česko-polské vysokorychlostní trati (VRT). Poláci odhadují, že hotovo by mohlo být za deset let.

Zatímco severní sousedé nešetří optimismem a rekordně krátkými časy, česká strana je opatrnější, ale zároveň pragmatická. Hýbe se totiž nejen trať Praha – Hradec projektovaná na rychlost vlaků až 350 kilometrů v hodině, ale i navázané „severní“ trasy s rychlostí 160 kilometrů za hodinu. Po několika letech je tu velmi důležitý mezník.

„Dokončena je studie proveditelnosti, aktuálně ji schvaluje ministerstvo dopravy,“ řekla mluvčí Správy železnic (SŽ) Nela Eberl Friebová.

„Studie proveditelnosti se netýká jen VRT z Prahy s odbočkou na Pardubice, ale ekonomicky posoudila potřebnost modernizace nebo výstavbu nových tratí v regionu, aby se na VRT sváželo co nejvíce lidí. Studie vyšla velmi dobře a VRT z Prahy do Hradce má ekonomickou výhodnost v případě, že se budou modernizovat i další tratě. Nic tedy nestojí v cestě, aby se pokračovalo v projektování,“ doplnil Martin Červíček (ODS), senátor za Náchodsko a současně předseda správní rady Správy železnic.

Důležitá role Dobřenic

Nejnadějněji vypadá trasa mezi Prahou a Hradcem Králové, protože první část Praha – Běchovice – Poříčany je shodná s preferovanou dráhou do Brna. VRT má dál kopírovat dálnici D11. Jižně od Chlumce nad Cidlinou se počítá s odbočkou do Pardubic, sjezd směr Hradec se plánuje u Dobřenic.

Zde má VRT končit, úspěchem však je, že ministerstvo dopravy loni odsouhlasilo modernizaci železniční tratě z Hradce do Meziměstí.

„Předpokládáme, že VRT naváže na polabský úsek v Poříčanech a před Hradcem Králové se zapojí do modernizované trati u Dobřenic. Vlaky díky tomu dojedou na dnešní nádraží v centru Hradce Králové. Dál do Polska vlaky pojedou po konvenční trati přes Meziměstí, kde dojde k zásadní modernizaci a elektrizaci,“ uvedla mluvčí SŽ.

Z Náchoda do Hradce? Jen 26 minut

Součástí projektu je dvoukolejka z Hradce do Jaroměře a České Skalice, dále naváže Vysokovská spojka na Náchod, elektrická trakce se z Jaroměře prodlouží dál na sever, a to nejen do Skalice, ale přes Náchod až do Meziměstí a později snad i do Trutnova.

Maximální rychlost 160 kilometrů v hodině umožní spěšným vlakům zvládnout trasu mezi Náchodem a Hradcem Králové za dnes jen těžko uvěřitelných 26 minut.

Půlhodina mezi Prahou a Hradcem platí, ale padesátiminutová jízda z Prahy do Vratislavi se za předpokladu modernizace stávající dráhy prodlouží na reálnější hodinu a půl a do Varšavy se pojede za méně než čtyři hodiny. Už nyní se uvažuje o prodloužení až do Pobaltí.

Přímé spojení z Prahy do Vratislavi zajišťuje Baltic Express, který to zvládne za méně než čtyři hodiny, ale tento spoj se na rozdíl od Pardubic a Letohradu netýká Hradce Králové.

Hradec trať podpořil

Bod VRT se v polovině března dostal i do programu hradeckého zastupitelstva, šlo o podpůrné usnesení, které skutečně mělo bezvýhradnou podporu. Stejná odezva se očekává i od Královéhradeckého kraje.

Některé obce však nesouhlasí s odbočkou do Pardubic, obávají se narušení komunikací a hluku. VRT má ale podporu ministerstva i kraje.

„Správa železnic oslovuje a seznamuje města po modernizované trati, co všechno to bude obnášet a co budou potřebovat například z hlediska pozemků nebo rušení některých přejezdů anebo naopak stavby nových mostů. Je domluvená i prezentace pro hradecké zastupitele,“ řekl Adam Záruba (Změna), náměstek primátorky pro územní plánování.

Když před pěti lety vyhrála hradecká větev VRT nad variantou přes Liberecký kraj, mluvilo se o stavbě zcela nového hradeckého terminálu v blízkosti dálnice D11. Toto řešení však zavrhla studie proveditelnosti.

„Nový terminál, který se objevoval ve dřívějších návrzích, opravdu není reálný. Zajímavé řešení je však rozvětvení ve směru na Hradec a Pardubice. Na Jaroměř a Českou Skalici povede modernizovaná trať a výhledově se počítá i s novou tratí do Trutnova a Polska. Modernizovaná trať bude počítat s rychlostí až 160 kilometrů za hodinu a vlaky budou zajíždět přímo do Hradce Králové,“ upozornil Adam Záruba.

Celá síť do roku 2050

Termíny začátku stavby hradecké VRT lze jen odhadovat. Úsek nazvaný Polabí – tedy 27 kilometrů z Prahy do Poříčan – by mohl mít výhodu, že je společný i pro preferovanou dráhu na Brno. Zbývá 60 kilometrů do sjezdu u Dobřenic.

„Výstavbu předpokládáme v průběhu třiceti let. Náklady budou zřejmé až po schválení rozsahu staveb ministerstvem dopravy,“ doplnila Nela Eberl Friebová.

„Ve směru od Prahy jsou zkrátka jiné priority, například na Děčín a Drážďany nebo Brno a Vídeň. Hradecká trasa je v podstatě taková doplňková, ale dává velký smysl, protože propojí hradeckou a pardubickou aglomeraci, kde žije 200 tisíc obyvatel. Navíc jde v podstatě o krátký úsek a celkem levný oproti například trase přes Vysočinu. Musíme počkat, na čem se domluví česká a polská strana, ale osobně jsem velmi rád aspoň za modernizaci konvenčních tratí ve směru od Hradce Králové na sever,“ řekl předseda krajského výboru pro dopravu Jiří Prokop (ANO).

Termín výstavby nechce odhadovat ani Martin Červíček. Podle předsedy správní rady SŽ však příprava pokračuje svižně. „Když jsem před osmi lety nastupoval jako náměstek hejtmana pro dopravu, byla Vysokovská spojka pouhým záměrem kdesi hluboko v šuplíku. Nyní centrální komise ministerstva dopravy říká, že má ekonomický smysl a posvětila další přípravu. Tímto dává najevo, že celému projektu VRT pevně věří,“ uvedl senátor za Náchodsko.

České vysokorychlostní tratě mají propojit Prahu, Brno a Ostravu s Plzní i Ústím nad Labem a po napojení na zahraniční sítě by vlaky měly pokračovat také do Katovic, Vídně, Bratislavy, Drážďan či Mnichova.

„Platí, že do deseti let se svezeme vlakem po vysokorychlostní trati, do roku 2040 bude postavena většina projektovaných tratí a do roku 2050 bude celá síť VRT v Česku napojena na evropskou dopravní síť,“ slíbil ministr dopravy Martin Kupka (ODS).