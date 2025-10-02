Dlabaný člun i broušené sekery. Archeopark ukazuje experimenty v novém

Ladislav Pošmura
  17:32aktualizováno  17:32
V Archeoparku Všestary u Hradce Králové vznikla nová expozice zaměřená na dvě oblasti experimentální archeologie – plavbu po moři ve dlabaných člunech a vrtání kamenných seker. Archeopark tvrdí, že jde o světový unikát. Návštěvníkům se expozice otevře od 24. do 29. října a pak znovu až na začátku sezony na jaře.

Je tu nový přednáškový sál, barevné nástěnky, promítací plátna, interaktivní obrazovky. A především – návštěvníkům se hned za foyer otevře hlavní síň, kde je pod stropem zavěšený devítimetrový člun z vydlabaného kmene stromu o váze 1 360 kilogramů.

Je to plavidlo, s nímž tým experimentálního archeologa a ředitele parku Radomíra Tichého plul po Středozemním moři při druhé a třetí expedici Monoxylon. Archeologové a parta nadšenců úspěšně ověřovali hypotézu o cestování pravěkých předků na dlouhé vzdálenosti i v takto primitivních člunech.

„Podařilo se vybudovat jedinečný prostor, který ohromí a moderními přístupy předá poznání o životě v pravěku. Expozice je vybavena interaktivní vizuální technikou a prostor je laděný tak, aby si každý odnesl nezapomenutelný zážitek,“ řekl historik a náměstek hejtmana pro kulturu Jiří Štěpán (Hlas samospráv).

Archeopark pravěku Všestary představil přestavěnou budovu s novými dílnami, expozicemi a sály. (2. října 2025)
Kamenné nástroje v nové expozici ve Všestarech (2. října 2025)
Radomír Tichý ukazuje nové repliky pádel, se kterými vypluje expedice Monoxylon V příští rok na Egejské moře. (2. října 2025)
Archeopark pravěku Všestary představil přestavěnou budovu s novými dílnami, expozicemi a sály. (2. října 2025)
33 fotografií

Na člun se můžete dívat buď z hlavní síně nebo vystoupat či vyjet výtahem do patra, odkud je člun i celá nová hala vidět nejlépe. Atmosféru doplňuje plátno, na které promítají záběry z plavby v replice pravěkého plavidla po Egejském moři.

„Podstatou experimentu je, aby byl opakovatelný, ovšem ty naše jsou opakovatelné těžko. Proto jsme se při tvorbě expozice zaměřili na to, aby byl celý obsah záznamem našich pokusů. Když se budete z ochozu dívat přes zavěšený monoxylon na promítanou hladinu moře s vysokými vlnami, sami si možná dokážete odpovědět, zdali byste chtěli být na palubě a pádlovat,“ uvedl Radomír Tichý, který se jako šéf účastnil všech čtyř expedicí.

„Hlavice seker jen ležely v muzeích“

Druhá část expozice se věnuje výrobě kamenných broušených seker primitivními kostěnými vrtáky. Díky nim mohli naši předci vyrobit efektivní nástroj na těžbu a opracování dřeva.

„Vrtané hlavice seker ležely v mnoha muzeích po celé Evropě, ale nikdo pořádně nevěděl, jak vznikaly. Našimi experimenty jsme se snažili vdechnout jim život. Příchozím chceme zprostředkovat informace do jednoduchých čísel a souvislostí v běžném životě, aby to bylo zajímavé. Dozvědí se například, že kamenná sekyrka vydrží tlak 3,5 tuny, než se zlomí,“ přibližuje archeolog.

Dub padl do půl hodiny. Archeologové káceli kamennými sekerami jako v pravěku

S interaktivními obrazovkami lze prsty pracovat, návštěvník se může na obrázcích proklikat k novým informacím, případně se pokusit odpovědět na různé otázky. Informační cedule rozmístěné všude okolo informují třeba o práci s vrtanými kamennými nástroji, je tu i řada nasvícených vitrín s kamennými předměty.

Italský archeolog ocenil experiment na moři

V jedné místnosti jsou šuplíky, které skrývají další a další poznatky o životě v pravěku nebo jednoduché hry s otázkami. V jednom šuplíku se například skrývají různé druhy srsti divokých lesních zvířat. Úkolem návštěvníka je poznat, kterým zvířatům patří.

13. července 2023

Slavnostního otevření nové expozice se účastnil také italský archeolog Mario Mineo, který stojí za nálezy plavidel z mladší doby kamenné vytažených z jezera Braccioano u Říma.

„Máme společný zájem. Podařilo se nám nalézt originály plavidel, ale až experiment archeologů z Univerzity Hradec Králové dokázal, že čluny byly skutečně schopné plavit se po moři a že se posádky mohly dostat do jiné části světa. Je důležité, aby klasická věda spolupracovala s experimentální,“ prohlásil ve Všestarech.

Archeologové věří, že tu budou mít mnohem více prostoru na praktické ukázky experimentálních výzkumů.

Novou expozici doplňují nálezy z výzkumu pod dálnicí D11. V nové přístavbě vznikly také dvě učebny a dílny, určené především žákům a studentům školních exkurzí. Projekt stál 24,6 milionů korun. Necelých 21 milionů šlo z Integrovaného regionálního operačního programu, zbytek investoval kraj.

2. června 2019

Radomír Tichý před měsícem oznámil, že už na příští léto chystají pátou expedici Monoxylon. V rozbouřeném moři mezi ostrovy budou tentokrát testovat nové repliky pravěkých pádel a plachty tkané z lýka.

Předchozí expedice se konaly v letech 1995, 1998, 2019 a 2023. O plavbách už vznikly knihy a filmy, poslední z nich v koprodukci s řeckými televizemi. Momentálním cílem je vědecký výstup. Pozůstatky obou typů pádel byly také nalezeny v jezeře Bracciano. Archeologové na moře vyplují znovu ve stejném člunu, ve kterém se plavili před dvěma lety.

Archeopark leží sedm kilometrů severozápadně od Hradce Králové a svým zaměřením je jediným takto komplexně fungujícím archeoparkem u nás. Návštěvníky seznamuje s životem v pravěku prostřednictvím živé archeologie.

