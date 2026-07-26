Východní Krkonoše o víkendu přilákaly tisíce lidí, táhli medvědi i "letní" sníh

Východokrkonošský SkiResort Černá hora - Pec o víkendu navštívily tisíce lidí. Letním aktivitám na horách přálo počasí. Návštěvnost SkiResortu označili za nadprůměrnou, vyplynulo z vyjádření jeho zástupců pro ČTK. Po chladnějším pracovním týdnu se na víkend oteplilo. V Peci pod Sněžkou bylo odpoledne 24 stupňů Celsia, na Sněžce do 20 stupňů. Všechny letní lanovky ve východních Krkonoších byly v provozu.
"Tři letní lanovky SkiResortu a bobová dráha v Peci zaznamenaly o víkendu dohromady zhruba 7000 návštěv. Lidé vyráželi lanovkami na turistické výlety, koloběžkové trasy, do dětských parků u horních stanic lanovek na Černé hoře i na Portáškách i za výhledy z krkonošských hřebenů. Výsledek patří k lepším letošním letním víkendům," řekla ČTK mluvčí SkiResortu Zina Plchová.
Vyšší návštěvnosti podle ní pomohla také sobotní rodinná akce v areálu Černá hora nazvaná Po stopách medvědů i nová atrakce v Dětském parku Kabinka na Černé hoře. SkiResort na Černé hoře pomocí zařízení Snowfactory připravil pro děti hromadu sněhu. Část sněhu dostala také dvojice medvědů hnědých v medvědáriu u Stezky korunami stromů Krkonoše v Janských Lázních. Sobotní akce Po stopách medvědů začínala na Černé hoře a končila u stezky.
"Právě spojení horských výletů, programu pro rodiny a neobvyklého letního sněhu přispělo k nadprůměrné víkendové návštěvnosti. Hromada sněhu na Černé hoře, na které mohou děti stavět sněhuláky, klouzat se a koulovat se, by měla v blízkosti horní stanice kabinkové lanovky z Janských Lázní vydržet i v následujících týdnech. Věříme, že se stane vyhledávanou letní atrakcí a doplní tak sedm aktivit Dětského parku Kabinka včetně lodiček, lezecké stěny, letního tubingu, bungee trampolín a šlapacích kár," dodala Plchová.
Ve východních Krkonoších je v provozu také kabinová lanovka na Sněžku. Lanovka patří městu Pec pod Sněžkou. Také Sněžka podle přímého přenosu webových kamer společnosti Lanová dráha Sněžka o víkendu zaznamenala vysokou návštěvnost.
Návštěvnost Sněžky bývá v letních měsících podle správců Krkonošského národního parku (KRNAP) extrémní. Denní úhrn pěších turistů může v letní sezoně dosáhnout až 9000 lidí, přičemž v tom nejsou zahrnuti lidé přepravení kabinovou lanovkou z Pece, která má denní kapacitu až 2400 cestujících. Provozovatelé lanovky ale opakovaně uvádějí, že dráha z Pece nepředstavuje v tomto ohledu zásadní problém. Potvrzují to i zástupci Správy KRNAP. Podle nich je více návštěvníků Sněžky z polské strany hranice. Na polský vrch Kopa nedaleko Sněžky z polského střediska Karpacz totiž vede lanovka s hodinovou přepravní kapacitou až 900 lidí.
Kvůli vysoké návštěvnost Sněžky a okolí správci parku na začátku letní sezony na vrcholu hory a v Obřím sedle vymezují ochrannými sítěmi prostor pro turisty. Každoroční opatření má podpořit ochranu přírody.