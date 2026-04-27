Východočeští hasiči nacvičují boj s lesními požáry v královéhradeckých lesích

Hasiči z východních Čech nacvičují v královéhradeckých městských lesích zásahy u lesních požárů. Výcvik hasičů z Královéhradeckého a Pardubického kraje se koná v okolí písníku Marokánka každou středu v dubnu, květnu a v říjnu. Celkem by se ho mělo zúčastnit asi 250 hasičů z obou krajů, informovali dnes ČTK jejich zástupci. Lesní požáry jsou kvůli suchu stále častější a nezřídka vyžadují koordinované nasazení většího množství sil z více krajů.
"Společný specializovaný výcvik je zaměřený na zásahy u požárů v přírodním prostředí. Cílem je zdokonalení praktických dovedností, sjednocení taktických postupů při zásazích a seznámení s novými metodami a pokročilejším vybavením," uvedla mluvčí Hasičského záchranného sboru (HZS) Pardubického kraje Lucie Pipiš.
Jedním z hlavních úkolů při celodenním výcviku je vyhledání a vytvoření zdroje vody na hašení, nácvik čerpání vody do přenosných zásobník nebo obsluha vysokotlakých čerpadel. Hasiči cvičí také vytvoření systému pro dálkovou dopravu vody nebo zapojení menších mobilních vozidel, jako jsou třeba čtyřkolky, které jsou zásadní pro hašení požárů v nepřístupném terénu, kam se těžká technika nedostane.
"Hasiči si také prakticky ověřují chování požáru v závislosti na aktuálních povětrnostních podmínkách, zejména směru a síle větru a sklonu svahu, které mají zásadní vliv na chování požáru v terénu," uvedla Pipiš.
Společný výcvik je výsledkem spolupráce hasičských sborů Královéhradeckého a Pardubického kraje, která začala začátkem loňského roku. Lektoři z obou regionů se zúčastnili společných cvičení. Na základě získaných zkušeností se hasičské jednotky dovybavily pro zdolávání požárů v přírodě.