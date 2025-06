Co to bylo za situaci, kdy jste „zkřížili“ cestu tomuto muži? Šlo o osobní setkání, po kterém následovaly výhrůžné příspěvky na sítích? V oznámení na linku 158 zveřejněném policií mluvil o zadržovaných penězích, které nedostává.

Je možné, že v minulosti byl řešen za nějaký přestupek buď mnou, nebo kolegou. Ale do vyloženého konfliktu jsme se nikdy nedostali a vůbec si nevybavujeme, že bychom s ním přišli kdy do styku.

Kam tyto příspěvky umisťoval? Máte představu, jak velkému publiku se jmenovité ostouzení například z korupce nebo výhrůžky zobrazovaly?

Příspěvky včetně našich fotografií umisťoval na svůj facebookový profil, aniž bych já nebo kolega o tom věděl. Upozornili nás na to a ukázali nám to až další kolegové. Nás měl zřejmě zablokované, protože od sebe jsme to neviděli.

Obávali jste se, že sáhne k násilí? Nebo to mělo nějaký vývoj, že třeba zprvu se jeho jednání jevilo spíš jako bizarní a až časem jste zjistili, že to může jít do krajnosti?

Již dříve kolem roku 2021 nám vyhrožoval napadením, a i když jsme celkem zvyklí na negativní reakce některých výtečníků, jeho výhrůžky působily věrohodně a určitě jsme žili v tomto období ve větší ostražitosti, včetně nošení soukromé střelné zbraně. Řešili jsme to oznámením na Policii ČR a tím se mu proměnila první podmínka v trest odnětí svobody. Po propuštění však pokračoval a zintenzivnil své výhrůžky vůči nám na fyzickou likvidaci a zmrzačení, navíc také zvětšil okruh lidí, kterým vyhrožoval.

Zasáhlo to výrazně do vašeho osobního a pracovního života? Přijímali jste nějaká opatření v práci, vůči rodině, ve volnu? Nebo jestliže jste trénovaní k psychické odolnosti, toto vás nezasáhlo? A byl to výjimečný případ, nebo čelíte slovním útokům běžně?

Slovní útoky na ulici jsou celkem běžnou praxí strážníka nebo policisty v terénu. Do jisté míry se na to dá zvyknout, ale toto už bylo daleko přes čáru, protože v ohrožení byli i naší blízcí. Proto jsme naše blízké vybavili osobními obrannými prostředky a poučili je, jak v krizových situací jednat, čeho se vyvarovat a tak dále. A provedli jsme i další opatření jako odstranění jmenovek ze zvonků, parkování vozidel jinde, pohyb minimálně ve dvojici, kamery v bydlišti atd. Pro nás dva bylo samozřejmostí pohybovat se na veřejnosti ozbrojeni, ale naštěstí jsme nic z toho nemuseli použít. Nicméně stres, starost a strach o blízké na nás jistě doléhaly.

Usilujete o to, aby z Facebooku byly některé příspěvky odsouzeného muže smazány? Nebo se toho nedaří dosáhnout?

Ty příspěvky nevyhledáváme, necháme to plně v kompetenci Policie ČR, jestli je nechá odstranit. Bylo by to jistě dobře, nikdo by nechtěl mít u své fotky napsáno „rozmašíruju ti ksicht sekerou…“

Na facebookovém profilu odsouzeného muže spousta příspěvků působí pomateně, ale pak je tam video z koupelny, kde v baretu agresivně vyhrožuje. Prohlašuje se za krále, což připomíná spolek, který v roce 2023 útočil na jednání Krajského soudu v Hradci Králové při kauze otovického pěstitele konopí tím, že orgány České republiky jsou nelegální, protože neskončilo Československo. Také to připomnělo psychologický profil pachatele nedávné vraždy v hradeckém Actionu, jak o něm mluvili kriminalisté: osamělý člověk u počítače, ve světě her, vlastních představ, nešťastný, deprivovaný, který se rozhodl k činu. Autora výhrůžek soud neshledal jako duševně nemocného. Přesto, setkáváte se v terénu častěji s lidmi, kteří mají nějaké duševní potíže?

Ano, velmi často. Ale znovu opakuji, že toto bylo už něco jiného. Ano, jsou deprimovaní osamělí lidé, kteří chudáci žijí ve svém bludném světě a člověk by je vlastně skoro omlouval. Toto však získává jiný rozměr, když se takové výhrůžky týkají konkrétně vás a vašich blízkých. Právě jeden takový nedávno zabil nožem dvě prodavačky… To se pak z člověka rázem stane aktivní ochránce, který neváhá pomoci se bránit všemi dostupnými prostředky.

Rozsudek je pro vás satisfakcí a známkou, že jiné to odradí?

Při prvním rozsudku okresního soudu, který byl jen podmíněný se nám ani nechtělo věřit, jestli toto má být spravedlnost. Až krajský soud rozhodl o nepodmíněném trestu a upřímně? Ne, patnáct měsíců vězení opravdu nikoho neodradí a žádnou satisfakci necítíme. Poprvé byl zavřený nepodmíněně pár měsíců, nyní výhrůžky stupňoval a za patnáct měsíců bude na svobodě. Vyhrožoval zabitím primátorce města, úředníkům magistrátu, kriminalistům a strážníkům fyzickou likvidací. Takový člověk zaslouží buď dlouhý trest, nebo léčebnu. Uvidíme, myslím, že o něm neslyšíme naposled…

Duševní chorobu nemá, je trestně odpovědný Nyní sedmatřicetiletý muž z Hradce Králové trápil loni a předloni výhrůžkami tamní primátorku, úředníky i strážníky. Když slovní útoky vůči strážníkům během jednoho týdne nabraly na síle, sebrala muže zásahová jednotka. Hradecký okresní soud jej potrestal osmnáctiměsíční podmínkou s odkladem na zkušební dobu čtyř let. Státní zástupkyně však tento rozsudek v závěru loňského roku napadla, protože obžalovaný byl již minulosti dvakrát trestaný za obdobnou trestnou činnost. Odvolací senát Krajského soudu v Hradci Králové poté koncem dubna rozhodnutí okresního soudu zrušil ve výroku o trestu a ponechal výrok o vině. Muž je vinen přečinem vyhrožování s cílem působit na úřední osobu a přečinem nebezpečného vyhrožování. Soud nově rozhodl o uložení nepodmíněného trestu odnětí svobody 15 měsíců ve věznici s ostrahou. Znalci u okresního soudu na duševním stavu obžalovaného nic zásadního neshledali. „Ze znaleckého posudku z oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie, vyplynulo, že obžalovaný netrpí žádnou duševní chorobou ve vlastním slova smyslu, jeho ovládací a rozpoznávací schopnosti byly plně zachovány. Rovněž byl vyhotoven znalecký posudek z oboru školství a kultura, odvětví psychologie,“ uvedla mluvčí hradeckého krajského soudu Kateřina Jarkovská.