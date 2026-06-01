Výročí spisovatele Čtvrtka si v Jičíně ve čtvrtek připomenou červenými sukněmi

Letošní půlkulaté a kulaté výročí narození a úmrtí spisovatele Václava Čtvrtka si lidé v Jičíně ve čtvrtek 4. června připomenou Dnem červených sukní. Na autora dětských knih vzpomenou nošením sukní barvy, kterou měly Čtvrtkova pohádková Manka či maková panenka, uvedla dnes radnice.
"Věřím, že to bude milé a hravé připomenutí Čtvrtkova milého a hravého světa, který by se na jeden den mohl tak trošku objevit ve školách, obchodech, kancelářích a ulicích," řekl ředitel jičínské Knihovny Václava Čtvrtka Adam Hošek.
Před 15:45 by měli lidé přijít v červených sukních na Valdštejnovo náměstí, aby si Den červených sukní zdokumentovali společnou fotografií. Od 16:00 bude v Rumcajsově ševcovně pravidelné Čtení Čtvrtka ve čtvrtek, Vlaďka Wildová při něm přečte pohádku z knížky Jak ševci zvedli vojnu pro červenou sukni.
Václav Čtvrtek, jehož dílo je úzce spojeno s Jičínem, se narodil před 115 lety, 4. dubna 1911. Letos 6. listopadu to bude 50 let od jeho úmrtí. Od roku 1991 si Jičín Čtvrtkův odkaz připomíná pořádáním festivalu Jičín - město pohádky. Literát byl jmenován čestným občanem města, v Jičíně má i své náměstí.
Českou pohádku Čtvrtek obohatil postavičkami dobrosrdečného loupežníka Rumcajse, jeho ženy Manky a synka Cipíska či dvou skřítků-rozumbradů Křemílka a Vochomůrky. Jeho dílo především díky televizním večerníčkům poznávají stále nové generace dětí.