Cyklostezka je za šest let nebezpečně boulovatá, před opravou padly desítky topolů

Tři metry široký pruh mezi Hradcem Králové a Vysokou nad Labem slouží teprve od dubna 2019, avšak kritický úsek ke klenuté lávce je už zralý na složitou opravu.

Na sedmisetmetrovém úseku mezi Třebší a lávkou s bufetem u slepého ramene Labe padlo nedávno téměř čtyřicet stromů. Podle oficiálního vyjádření to bylo kvůli špatnému zdravotnímu stavu. Kořeny žádných jiných nerozpoutaly takové vlnobití jako topoly, dalších druhů se kácení netýkalo.

Krátký úsek stezky je kvůli trhlinám a boulím nebezpečný pro cyklisty. A téměř nepoužitelný je pro bruslaře, kteří se už naučili parkovat až za Petrofovými jezery a točit se mezi Vysokou nad Labem a lávkou.

Jen piliny a harvestor

„V úseku cyklostezky Hradec Králové Vysoká nad Labem bylo při údržbové akci pokáceno 38 stromů. Vesměs šlo o pyramidální topoly, které už byly přestárlé. Pro jejich křehkost hrozilo odlamování větví a ohrožení uživatelů cyklostezky. Veškeré kácení bylo řádně projednáno a povoleno s příslušnými orgány. Akce byla naplánovaná tak, aby předcházela opravě cyklostezky,“ řekl Petr Náhlovský z tiskového oddělení Povodí Labe.

Kmeny mohutných stromů jsou pryč, populární stezka je po devítidenní uzavírce opět otevřená. Dřevařskou akci minulý týden připomínaly už jen pařezy, hromady pilin a červený harvestor zaparkovaný na louce před lávkou. Za mostem přes slepé rameno Jesípek už je povrch stezky až na malé výjimky hladký, přestože vedle stojí alej javorů, lip a bříz.

„Tohle je mrzuté. Než aby se opravil, případně zvýšil asfalt, raději vykácíme stromy,“ napsal ve facebookové debatě Ondřej Trylč.

„Kořeny topolů můžou zůstat vitální i po skácení a mohou z nich vyrůstat nové stromky. Sanace stezky by proto měla jít do dostatečné hloubky,“ upozornil Petr Skála.

Přihlásí se někdo do tendru?

První jarní nápor natěšených Hradečanů už má boulovatá trasa do Vysoké za sebou. Oprava si nejspíš vyžádá o poznání delší uzavírku než kácení, je možné, že zasáhne do bruslařsko-cyklistické sezony.

„Termín ještě nemohu potvrdit, ale mohli bychom začít buď během prázdnin v období menšího provozu stezky, nebo až na podzim. Letos to ale bude s jistotou,“ sdělil projektový manažer svazku obcí Hradubická labská Tomáš Jeřábek.

Podle něj nejdřív musí skutečný stav posoudit projektant: „Po kácení zreviduje stav. Měli jsme studii, která se však drobně změnila, protože Povodí Labe nekácelo v celém rozsahu a některé zdravější stromy u Labe zůstaly. Na rovinu však řeknu, že když jsme poptávali firmy, které by opravu mohly provést, nebyl moc velký zájem. Zřejmě je to příliš malá zakázka. Budeme rádi, když se nám někdo do soutěže přihlásí a vyřešíme to.“

Zbývají jen dva úseky

Protože se však o realizaci pomalu hlásí navazující úsek hradubické stezky Vysoká nad Labem – Opatovice, existuje možnost, že opravu by si vzal na starost právě její stavitel.

„Bylo by to i elegantnější. Dotahujeme stavební povolení, jsme blízko podání žádosti o dotaci a máme připravené i výběrové řízení. Minimálně do poloviny roku bychom měli mít dodavatele. Rádi bychom začátek stihli ještě letos, maximálně by se začalo stavět na podzim a skončili bychom na začátku příštího roku,“ míní Jeřábek.

Úsek mezi Vysokou a Opatovicemi by měl stát odhadem asi 20 milionů korun, na dostavbu stezky je v programu ITI Evropské unie připraveno přes sto milionů korun.

Poté už zbude jen stavba úseku Opatovice – Dříteč. „Zbývá nám jeden poslední vlastník pozemku, se kterým dlouhodobě jednáme, a pak dva menší pozemky. Do poloviny roku bychom rádi dořešili výkupy a pak se můžeme pohnout v projektování. Ideální plán je, že by se za rok mohlo stavět,“ řekl projektový manažer Hradubické labské. Slíbená evropská dotace však roku 2027 propadne.