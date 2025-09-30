Sraz bude v pátek u galerie, následuje komentovaná prohlídka v ulicích.
„Výstava Sčítání psů je nejen o psech, ale hlavně o lidech, kteří sdílejí stejná místa, potkávají se, míjejí. O tom, že každý okamžik je vzácný a důležitý a že nás možná více věcí spojuje, než rozděluje. Výstava může být impulzem k procházce, rozhlížení se, povídání si s blízkými i neznámými lidmi, k venčení psí i lidské smečky,“ tvrdí umělkyně Eva Bystrianská.
Broumov ji okouzlil, a tak doufá, že i zachycení obyvatelé nebo jejich sousedé přijmou snímky s úsměvem.
„Výstava Evy Bystrianské je pro galerii Lapidárium výjimečná už tím, že jde o vůbec první autorský projekt zaměřený pouze na fotografii. Ještě zajímavější je ale to, že se kompletně odehrává ve veřejném prostoru, tedy mimo galerii přímo v ulicích Broumova. A právě město, jeho místa, obyvatelé i energie jsou jejím hlavním tématem, takže letošnímu programu kompletně zaměřenému na lokálnost dává nový rozměr,“ říká kurátor výstavy Radek Wohlmuth.
Fotografka a grafička Eva Bystrianská pochází z Třince a je absolventkou Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě. Dlouhodobě utváří vizuální styl města Jihlavy, za což získala také ocenění. Kromě toho je držitelkou čestného uznání Vienna International Photo Award pro roky 2020 a 2021. Na svém kontě má nespočet samostatných i společných výstav, je členkou sdružení Sisters in Photography.
Součástí výstavy bude také doprovodný program, který propojí umění s každodenním životem města. Školní kolektivy se mohou těšit na setkání s autorkou, společnou komentovanou prohlídku vedenou kurátorem a umělkyní i venkovní lektorské programy. Rezervace a objednávky doprovodných programů pro školy se dají objednat emailem na adrese lapi.darium@klasterbroumov.cz.
Veřejnost bude moci objevovat fotografie v broumovských ulicích pomocí mapky a QR kódů, které návštěvníkům nabídnou interaktivní zastavení a nové souvislosti. Mapky budou volně dostupné v Informačním centru i před galerií.
Výstava je k vidění do 13. prosince.