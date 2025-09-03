Galerie v jízdárně od konce května představuje část sbírky, kterou po smrti Stalina po třicet let budoval v Sovětském svazu ekonom a milovník umění Jakov Javsejevič Rubinštejn (1900-1983). Kolekce byla v dědickém řízení rozdělena, část nyní v Německu spravuje vnučka a sběratelka Tanya Rubinstein-Horowitz. Ve sbírce má volnou tvorbu, scénografie a kostýmní návrhy, ilustrace, návrhy užité grafiky a další.
Zájemci se v pátek 5. září od 16:00 mohou vydat na komentovanou prohlídku Doteků avantgardy. Výstavu představí její kurátoři Julie Jančárková, David Chaloupka a Petra Zachovalová.
Malíř a grafik Ján Hrčka (1988) se objevuje v náchodské galerii ve zdejším cyklu Umělci do 40 let. Autor zobrazuje architekturu, ale také rockovou subkulturu, protože sám zpívá v kapele Parketový lev. Když před rokem začal ze zdravotních důvodů běhat kolem Pezinku mezi vinicemi, vznikly jeho krajiny právě pro náchodskou výstavu, jejímž kurátorem je Petr Pokorný.
Kdo se chce s Hrčkovou tvorbou seznámit ještě jinak, má možnost v sobotu 6. září od 15:00 a 16:00 při jeho workshopech. Děti i dospělí obdrží jeho grafický list, který si dotvoří barevnými pastely a odnesou si ho domů. Program je součástí Kuronských slavností, které se v sobotu odehrají na náměstí i na zámku.