Obří malby, křehká vlákna i podsvětí. Trutnovské EPO1 má čtyři nové výstavy

EPO1 představuje také dílo významné textilní umělkyně Evy Damborské a ostravského výtvarníka Jiřího Surůvky. Kurátorský projekt Máme v revíru pytláka tematizuje postavy z okraje společnosti, z podsvětí i mýtů.

Oči mezi horami. Tak se jmenuje výstava zlínského rodáka Patrika Hábla, jenž patří k nejvýraznějším českým malířům střední generace. Pro EPO1 připravil monumentální malby, jeho desítky metrů dlouhé svitky nazvané Červený vodopád, Černé pohoří nebo Černobílá krajina se v turbínové hale rozlévají do prostoru, vznášejí se jako vlny či hory.

Instalovat je ke stropu pomáhal mostový jeřáb, nejdelší svitek měří 30 metrů. „Když jsem tento prostor viděl poprvé, spadla mi čelist. Byla to velká výzva a sousto,“ přiznal Patrik Hábl.

V centru stojí dosud nevystavený cyklus 64 obrazů inspirovaný tvářemi známých i neznámých žen. Je mezi nimi třeba americká malířka Mary Cassattová, rakouská múza Alma Mahlerová nebo francouzská výtvarnice Suzanne Valadonová. Patrik Hábl na cyklu pracoval několik let.

„Jsou to ženy známé i neznámé, žijící i nežijící. Spojuje je, že byly inspirací pro své muže. Za většinou velkých mužů stojí silné ženy,“ uvedl malíř.

Podle ředitele EPO 1 a kurátora výstavy Jana Kunzeho se Háblova obří plátna stávají krajinou, architekturou a obrazem samotným. „Prostor přestává být jen výstavní halou, stává se obrazem, do něhož vstupujeme. Návštěvník je jeho součástí, jakýmsi figurantem v krajině tváří, jejichž pohled jej tiše, neúprosně a nepřetržitě sleduje,“ vysvětlil Kunze. Výstava zároveň představuje i Háblovu sochařskou tvorbu, dřevěné skulptury vznikly už v 90. letech.

Dialog s vláknem

Díla textilní umělkyně Evy Damborské připomínají organické struktury, rostlinné buňky, pavučiny a ptačí hnízda. Podobně jako Háblova plátna se některé instalace vznášejí ve velkolepém prostoru turbínové haly. Výstava Křehkost a síla vlákna nabízí ucelený průřez celoživotní tvorbou v Ostravě usazené autorky. Výtvarnice používá látky, nitě, papír, drátky i celofán, které vrství, vyšívá a různě kombinuje.

Výstava vytvořená pro trutnovské centrum umění staví do kontrastu křehké materiály a syrovou industriální architekturu. Vybízí k vnímání skrytých jemností.

„Zdůrazňuje paradox vláken – jsou téměř neviditelná, a přesto drží tvar, spojují, chrání. V tomto jemném médiu se zrcadlí ženský princip, jehož odolnost vychází z empatie, vytrvalosti i schopnosti proměny. V práci Evy Damborské se obyčejné materiály proměňují v poezii forem, struktur a tichých příběhů,“ říká Jan Kunze.

Také další autor je bytostně spjat s moravskoslezskou metropolí. Malíř, performer a spoluzakladatel výtvarné skupiny Přirození Jiří Surůvka patří mezi nejdůležitější postavy ostravské výtvarné scény. V díle pohybujícím se mezi groteskou, ironií a společenskou kritikou reaguje na aktuální i historická témata. Výstava Topič elektrárenský v industriální strojovně EPO 1 představuje známou instalaci Otcovství, záznamy performancí alter ega Batmana nebo bizarní Kabaret Dr. Caligariho.

EPO1 Pětipodlažní komplex s výstavní plochou 3400 metrů čtverečních se v trutnovské části Poříčí otevřel na jaře 2023. Jednu z největších galerií umění v České republice v bývalé elektrárně z roku 1912 vybudoval podnikatel Rudolf Kasper s manželkou. Budova je součástí výrobního areálu firmy Kasper Group.

Hlavním výstavním prostorem je turbínová hala s mostovými jeřáby, menší galerie jsou v bývalé rozvodně. Součástí komplexu jsou foyer, recepce a kavárna. První velkou akcí byla výstava Volume akustická dimenze v současném sochařství.

Loni v květnu se na výstavě Jízda, která se zabývala fenoménem kola a cyklistiky ve výtvarném umění, sešlo 40 malířů, sochařů a tvůrců instalací.

Letos v zimě měl v turbínové hale premiéru projekt Matyáše Chocholy Ctnosti a neřesti naší doby / 300 let poté, k vidění bylo dvanáct půltunových totemických soch volně inspirovaných ikonickým dílem Matyáše Bernarda Brauna na Kuksu.

EPO1 buduje vlastní sbírku a také pořádá akce pro veřejnost i vzdělávací programy.

Ve stylu Pulp Fiction

Ztvárnění podsvětí v současném výtvarném umění se v bývalé rozvodně věnuje kurátorský projekt Máme v revíru pytláka. Osudy lidí na hraně společnosti, v pomyslném podsvětí, fascinují spisovatele i výtvarníky od nepaměti.

Stejně tak přitahuje umělce vyobrazení podsvětí jako mytologického místa, kam odcházejí duše zemřelých. Obě tyto roviny reflektuje výstava dvaceti soudobých autorů. Na více než 50 obrazech a sochách představuje různé podoby bytostí z podsvětí jazykem současné vizuální kultury, zloděje a dealery, ale také převozníky či bohy.

„Je to výstava typu Pulp Fiction –historek z podsvětí, než že by šlo o nějakou důkladnou sondu do inspirativního tématu podsvětí v dějinách umění,“ poznamenal kurátor Petr Hájek. Výstavě Máme v revíru pytláka dominuje stejnojmenná alegorie Poslední večeře od Leonarda da Vinci v podání Filipa Kůrky.

K vidění jsou Portréty opilců Patrika Adamce, monumentální sousoší Androse Forose Velká bitva pracující s legendou o sv. Jiří nebo série Monstra Tomáše Kurečky.

Letní cyklus výstav vznikl na poslední chvíli. „Ještě na začátku února jsme byli přesvědčeni, že tady bude úplně jiný projekt. Protože některé věci nezafungovaly – a nebylo to naší vinou –, tak jsme se v únoru rozhodli, že to skrečujeme. Na přípravu a realizaci výstav, které tu teď jsou, jsme měli pouze dva a půl měsíce. Bylo to hektické, ale výsledek mě nadchnul,“ prozradil majitel EPO1 Rudolf Kasper.