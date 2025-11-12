Čtyřiadvacetiletá Alžběta Říhová Absolvovala Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze v ateliéru malby Stanislava Diviše a pak Jiřího Černického. Její výstava Post concrete se pohybuje na hraně obrazu a objektu.
„Abstraktní geometrické kompozice vystupují z plochy malířského plátna do prostoru a pomocí experimentálních malířských a restaurátorských technik vytvářejí spektakulární iluzi fragmentů fasád a interiérů,“ zve kurátor Milan Mikuláštík.
Současně galerie ukáže i vůbec první šperkařskou výstavu ve své historii, je věnována náchodské výtvarnici Petře Killarové, která pracuje především se stříbrem a polodrahokamy a často vytváří šperk „na míru“ objednatele. Ukáže své práce za dvě desítky let. Do její tvorby se promítá zkušenost s kresbou i sochařskou prací.
Výstavy trvají do 25. ledna.