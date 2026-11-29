Expozice sleduje tento fenomén na východě Čech včetně konstrukčně nejvyspělejší soustavy označené HK, která ve své době předběhla celostátní standardy a stala se vzorem pro pozdější masovou výstavbu v Československu.
Na přelomu 50. a 60. let představoval systém HK, vyvinutý hradeckým Stavoprojektem, progresivní experiment v tehdejším stavebnictví a příslib moderního bydlení. Výstava jím provádí ve třech dílech. První Plánování představuje Stavoprojekt Hradec Králové i jeho osobnosti a dá nahlédnout do celostátní typologie systémů pro bytovou výstavbu.
Druhý díl Stavba se zaměřuje na masovou bytovou výstavbu, vývoj i výrobní a dodavatelské podniky s lokalitami výstavby.
Poslední Bydlení představuje realitu na sídlišti a v paneláku a dobové trendy ve vybavení.
„Podklady jsme sbírali v rámci dlouhodobého projektu, který se v Muzeu východních Čech ve spolupráci s externisty zaměřuje na problematiku sídlišť, stavby panelových domů a života v nich. Fotografie a předměty pocházejí z velké části přímo od pamětníků, kteří v těchto domech nezřídka dodnes žijí. Stavební části, které uvidíte, jsme pak mnohdy nesnadno získávali přímo v bytových domech, a to nejen v Hradci, ale po celé republice,“ vysvětluje spoluautor výstavy Petr Bártík.
Výtah a bytové jádro
Mezi pozoruhodné exponáty patří kabina výtahu Transporta TOV 250 a s ní spojený interaktivní zážitek. Pochází z pardubického panelového domu HK60, kde skutečně jezdila až do své demontáže.
„Díky napojení na mikropočítač Arduino si kabinu návštěvníci budou moci venkovním tlačítkem „přivolat“ a otevřít, přičemž dojem jízdy dokreslí autentické zvuky a rozsvícení světla po příjezdu,“ říká mluvčí hradeckého muzea Lucie Peterková.
Nechybí ani původní bytové jádro B6 či dřevěná okna z domů systému HK. Výstava neopomíjí ani architekty a inženýry, kteří za systémem stáli, a nabídne detailní pohled na to, jaký byl reálný život v tehdejším „moderním bytě“ se všemi jeho výhodami i nedostatky.
V Malém sále Muzea východních Čech je výstava k vidění do 30. května