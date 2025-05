Galerie v jízdárně představí část sbírky, kterou po smrti Stalina po třicet let budoval v Sovětském svazu ekonom a milovník umění Jakov Javsejevič Rubinštejn (1900-1983).

„Rubinštejnův soubor patřil k nejkvalitnějším soukromým sbírkám v sovětském Rusku,“ poznamenává jedna z kurátorek výstavy Julie Jančárková.

K vidění bude do 7. září řada uměleckých děl ukrajinských a ruských umělců 20. století. Kolekce byla v dědickém řízení rozdělena, část nyní v Německu spravuje vnučka a sběratelka Tanya Rubinstein-Horowitz. Ve sbírce má volnou tvorbu, scénografie a kostýmní návrhy, ilustrace, návrhy užité grafiky a další.

Druhá výstava z cyklu Umělci do 40 let patří Anně Langové pocházející z Náchoda. Absolventka pražské AVU nazvala výstavu Temné střípky pestrých dní, maluje na látku, míchá materiály, tvoří svérázná trička a tašky. Výstava je přístupná do 13. července.