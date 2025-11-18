Historii klavírů Petrof připomíná nová expozice, hudbu promění na obraz

Ladislav Pošmura
  17:02aktualizováno  17:02
V Infocentru Hradec Králové na Eliščině nábřeží v úterý otevřela nová trvalá multimediální expozice PETROF Museum, která propojuje historii, hudbu a moderní technologie. Ve dvou patrech přibližuje více než 160letý příběh hradecké rodinné firmy Petrof a výroby klavírů.

K vidění tu jsou opravdové skvosty, například nejstarší dochovaný klavír značky Petrof z roku 1865, který vlastnoručně vyrobil zakladatel společnosti Antonín Petrof, či futuristické pianino Magic Egg. Je tu také pianola z roku 1929, samohrající nástroj – technologický zázrak své doby, či piano bez skříně, které odhaluje mechanismus úderu klávesy.

Kromě hudebních nástrojů expozici doplňují dobové tiskoviny, média a historické artefakty, včetně neformátového modelu klavíru, který sloužil k reklamním účelům disko sklíčkařů z počátku 90. let minulého století.

Expozice historie výroby klavírů Petrof v Informačním centru v Hradci Králové.
Expozice historie výroby klavírů Petrof v Informačním centru v Hradci Králové.
Expozice historie výroby klavírů Petrof v Informačním centru v Hradci Králové.
Expozice historie výroby klavírů Petrof v Informačním centru v Hradci Králové.
22 fotografií

Expozici si je možné prohlédnout s audio průvodcem. Provází jí přímo Antonín Petrof, kterému propůjčil hlas herec Jan Bílek. „Myslíme i na zahraniční návštěvníky, průvodce je dostupný hned ve čtyřech jazycích,“ říká ředitelka Destinační společnosti Hradec Králové Soňa Došková.

Unikátní součástí expozice je audiovizuální prvek, který si leckdo zamiluje. Jde o interaktivní software, který propojí hudbu s obrazem. Funguje to tak, že návštěvník usedne ke klavíru a vše co zahraje, se v reálném čase přetváří do výtvarné podoby promítané na velkoplošné obrazovce před ním. Přepínat lze mezi dvěma režimy: Malíř a Fantazie. I kdyby jeden člověk zahrál tu samou skladbu několikrát po sobě, výsledek nebude nikdy stejný.

Své abstraktní dílo si pak každý může sám na vedlejší obrazovce zaslat na svůj e-mail. Autoři výstavy chtějí oslovit mladou generaci a představit klavír jako nástroj s potenciálem v moderních, multimediálních aplikacích. A co je ještě lepší, i když neumíte hrát na klavír, přesto si můžete z návštěvy „odnést“ na památku zajímavý obraz.

Vzkazy Billie Eilish či Taylor Swift

Expozice dále obsahuje časovou osu mapující vývoj značky Petrof od narození zakladatele v roce 1839 až po současnost. Na nasvícených obrazovkách v dolním patře objevíte vzkazy řady slavných umělců, kteří na hradecký nástroj hráli, například od Emy Destinnové, Billie Eilish či Taylor Swift.

„Nástroje řady ANT. PETROF mám moc rád a jsem hrdý, že pocházíme ze stejného města,“ vzkázal například hradecký klavírista Matyáš Novák.

Je z dynastie Petrofů a zná tajemství, proč jsou klavíry Petrof tak unikátní

„Je pro nás velkou ctí, že příběh naší značky dostává nový domov právě v srdci Hradce Králové, kde naše rodinná firma vznikla. Velmi mě těší, že expozice umožňuje nejen poznat historii, ale také zažít klavír v moderním, interaktivním pojetí. Je to krásný způsob, jak přiblížit hudbu i mladší generaci,“ uvedla pokračovatelka rodu a jednatelka společnosti Zuzana Ceralová Petrofová.

Hradecké nástroje, které vyvážejí do 65 zemí, vznikají v sídle firmy v ulici Na Brně, kde donedávna bylo také muzeum. Přáním podniku však bylo dostat expozici blíže do centra krajské metropole.

„Původní muzeum jsme chtěli ještě povýšit o nové technologie, aby byla expozice zajímavější i pro školáky,“ řekla Ceralová Petrofová. Pro školní skupiny vzniknou pracovní listy.

V muzeu jsou k vidění také technické skici, originály medailí a ceny z celého světa. Expozice má 13 zastavení. K audio průvodci a k webovému prohlížeči se lze připojit přes QR kód.

Expozice historie výroby klavírů Petrof v Informačním centru v Hradci Králové.

„Od nové expozice si slibujeme oživení centra města. Od dubna v infocentru nabízíme prodej regionálních produktů a nyní se prostor obohacuje také o novou a moderně pojatou expozici. Infocentrum se tak stává místem, které přirozeně propojuje obyvatele, návštěvníky i příběhy našeho regionu. Petrof je symbolem českého řemesla, hudební tradice a inovace. Jsem ráda, že díky spolupráci mezi Destinační společností Hradecko a Petrofem přinášíme příběh této lokální značky přímo do srdce města,“ sdělila Soňa Došková.

Hradecké infocentrum má modernější vzhled. Vpravo od vstupu zůstává klasické infocentrum s možností nakoupit regionální produkty, vlevo a o patro níže je muzeum.

Petrof přesouvá část výroby nástrojů do Indonésie. Chce šetřit na nákladech

„Naše íčko se proměnilo v příjemný prostor. Cestovní ruch se posouvá mezi priority našeho města. Mám z toho obrovskou radost. Na firmu Petrof jsme už celé dekády velmi pyšní,“ poznamenala primátorka Hradce Králové Pavlína Springerová (HDK).

Petrof má v depozitáři ještě dalších zhruba 30 nástrojů, některé z nich by rádi umístili na české hrady a zámky, aby neležely někde ve skladu.

Základní vstupné do muzea je 130 korun, snížené 80 korun, dětí do tří let mají vstup zdarma. Muzeum otevírá pro veřejnost ve středu v 9 hodin. Expozice byla zařazena do harmonogramu oslav k 800. výročí města.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Nová olympijská kolekce pro rok 2026. Český tým se obleče ve stylu Cortiny 1956

Markéta Davidová v olympijské kolekci pro ZOH 2026

Český olympijský i paralympijský tým představil nástupovou kolekci pro zimní hry 2026 v Miláně a Cortině d’Ampezzo. Oblečení od české značky Alpine Pro se inspiruje atmosférou zimní Cortiny 1956,...

Martin Prágr: Pán došel na jeden kurz s manželkou a na další chodil s milenkou

Vystupoval po boku Gabriely Soukalové, Simony Babčákové, Marty Dancingerové a...

Z tanečního parketu rovnou k míchačce. Martin Prágr, jeden z nejoblíbenějších tanečníků StarDance, momentálně objíždí republiku a ve volných chvílích zvelebuje rodinný vinný sklípek v Čejči.

Já jsem malej, ale šikovnej! Tuhle větu zná každý. Jiná „čertí“ hláška je ale problém

Jakub Zindulka a Yvetta Blanarovičová v pohádce Princezna ze mlejna (1994)

Česko miluje pohádky! Ať je Štědrý den, léto nebo listopad. Stačí v televizi zahlédnout prince, čerta nebo vodníka a už je jasno: nostalgie jede naplno. Také proto si čtenáři oblíbili i kvízy deníku...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Dvorecký most přivítá tramvaje a autobusy v březnu 2026. Přes 20 linek pojede jinak

Vizualizace Dvoreckého mostu

V březnu 2026 vyjedou na Dvorecký most první tramvaje a autobusy. Nové spojení Lihovaru a Podolí také výrazně promění MHD ve svém okolí. Přehled největších změn najdete níže.

Kam s dětmi v Praze zdarma: 10 nejlepších tipů do konce roku 2025

Turisté v centru Prahy (29. ledna 2020)

Když máte děti, oceníte program, který dává smysl, nic nestojí a dá se zvládnout po škole, po školce nebo o víkendu bez složitého plánování. Vybrali jsme místa a akce, kde se děti zabaví, něco nového...

Advent ve Znojmě začne rozsvícením vánočního stromu v neděli 30. listopadu

ilustrační snímek

Advent ve Znojmě letos začne rozsvícením vánočního stromu a koncertem hudebníka Pavla Callty první adventní neděli 30. listopadu v 16:45 na Masarykově náměstí....

18. listopadu 2025  15:59,  aktualizováno  15:59

Kyselka pokračuje v opravách vitráží v kostele Sv. Václava v Radošově

ilustrační snímek

Obec Kyselka pokračuje v opravách kostela sv. Václava v Radošově, řekl ČTK starosta Aleš Labík (Vize pro Karlovarský kraj). Zrestaurovaná jsou další dvě...

18. listopadu 2025  15:50,  aktualizováno  15:50

Pražská hala hostila speciální futsalový turnaj. Každý si odehrál aspoň 30 procent hrací doby

Český tým. Trenér Lukáš Svobodník stojí druhý zleva.

Účastníky mezinárodní akce potěšil český reprezentant i velký partner. Praha si prožila velký turnaj. Ozdobila ho hvězda.

18. listopadu 2025  17:30

Děčín staví za 83 milionů korun domov pro klienty se zdravotním postižením

ilustrační snímek

Děčín staví ve čtvrti Boletice domov se čtyřmi byty pro 18 lidí se zdravotním postižením. Předpokládané náklady jsou zhruba 83 milionů korun a město je zřejmě...

18. listopadu 2025  15:39,  aktualizováno  15:39

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Lékařské příběhy z války: duch internacionalismu a bezmezné lásky

18. listopadu 2025  17:15

Historii klavírů Petrof připomíná nová expozice, hudbu promění na obraz

Expozice historie výroby klavírů Petrof v Informačním centru v Hradci Králové.

V Infocentru Hradec Králové na Eliščině nábřeží v úterý otevřela nová trvalá multimediální expozice PETROF Museum, která propojuje historii, hudbu a moderní technologie. Ve dvou patrech přibližuje...

18. listopadu 2025  17:02,  aktualizováno  17:02

Porucha způsobila omezení provozu na koridoru mezi Chocní a Zámrskem

ilustrační snímek

Kvůli výpadku zabezpečovacího zařízení je silně omezen provoz na železničním koridoru mezi Chocní a Zámrskem na Orlickoústecku. Vlaky jezdí po jedné koleji v...

18. listopadu 2025  15:11,  aktualizováno  15:11

Nemocnice Vysočiny chtějí za více než 200 mil. Kč modernizovat urgentní příjmy

ilustrační snímek

Nemocnice Kraje Vysočina chtějí modernizovat svoje urgentní příjmy. Umožnit to mají dotace z Integrovaného regionálního operačního programu, o které budou...

18. listopadu 2025  15:06,  aktualizováno  15:18

Česká Lípa za opravu domu s pečovatelskou službou zaplatí 122,2 milionu Kč

ilustrační snímek

Česká Lípa za rekonstrukci domu s pečovatelskou službou v Ústecké ulici na sídlišti Lada zaplatí 122,2 milionu korun. Odpovídá to částce, jakou projektanti...

18. listopadu 2025  15:05,  aktualizováno  15:05

Veveří se pustilo do nákladných oprav brány a terasy. Ovlivní přístup na hrad

Na hradě Veveří byla zahájena obnova Jižní brány s novým návštěvnickým centrem...

Na brněnském hradě Veveří v pondělí začaly opravy Jižní brány a skleníkové terasy s oranžerií. Práce za 120 milionů korun jsou rozdělené do dvou projektů, oba získaly podporu z evropských fondů....

18. listopadu 2025  16:42,  aktualizováno  16:42

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Příbram chce prodat bývalou budovu městských lesů, letos se ale dražba nestihne

ilustrační snímek

Příbram chce prodat bývalou budovu městských lesů v ulici Československé armády, která je dlouhodobě ve špatném stavu. Městu podle vedení radnice chybějí na...

18. listopadu 2025  14:59,  aktualizováno  14:59

Řidič, který zemřel se třemi lidmi při nehodě na Trutnovsku, byl pod vlivem drog

ilustrační snímek

Řidič vozidla Škoda Octavia, který 9. září na Trutnovsku při průjezdu pravotočivé zatáčky přejel do protisměru, kde se čelně střetl s protijedoucím vozidlem...

18. listopadu 2025  14:51

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.