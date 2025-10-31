Funerální sklo jako symbol křehkosti věčnosti. V Hradci bude dušičkový pop-up

Autor: mar
  15:00
I do hradeckého Sboru kněze Ambrože v neděli vstoupí 4. ročník hlavně pražského projektu Glass Soul Dušičkový pop-up: Křehká věčnost. Výstava skleněných uren propojující umění, světlo a pietu je letos spojena s Madridem, kde je v Museo de Artes del Vidrio de Alcorcón (MAVA).
Fotogalerie3

Dílo z projektu Glass Soul Dušičkový pop-up: Křehká věčnost. | foto: GLASS SOUL DUŠIČKOVÝ POP-UP: KŘEHKÁ VĚČNOST

„Expozice nabízí jedinečný pohled na současnou funerální kulturu, která v rukou předních českých umělců získává nový, hluboce estetický rozměr,“ říká kurátorka projektu Martina Sikorová, která výstavu připravila s Nadačním fondem Arte Bohemien.

K vidění budou skleněné sochy s funkcí uren, uložišť pietních artefaktů či pozůstalosti i japonské funerální kimono od módní návrhářky Naniche, obrazy a skici autorů uren či zcela nová práce The Cross od Jiřího Šuhájka, legendy značky Moser.

Novinkou je prezentace světově uznávané sklářky Jitky Křemencové Skuhravé, jež vytvořila třídílné dílo Nobody – svícen, miniurnu ve tvaru parfému a hlavní broušenou urnu. Chybět nebudou ani Alžběty Jungrové, Vladimira 518, Zdeňka Fránka, Petra Písaříka, Antonína Střížka, Jana Gemrota, Federica Díaze, Vladimíry Klumpar Pavlik či Jakuba Janeckého, Michala Škapy a mnoha dalších.

V Gočárově Sboru kněze Ambrože začne v 16 hodin koncert zvonohry v podání polské carillonerky Moniky Kaźmierczak a sólisty na lesní roh Michala Szczerby, výstava začne v 18 hodin.

