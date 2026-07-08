Výstava v Lázních Bělohrad připomíná 100 let od úmrtí spisovatele K. V. Raise

Spisovatele Karla Václava Raise, od jehož úmrtí dnes uplynulo 100 let, připomíná výstava v jeho rodných Lázních Bělohrad na Jičínsku. K vidění jsou texty, ukázky, ilustrace i artefakty včetně modelu Raisova rodného domu a digitalizovaného modelu Lázní Bělohrad. Výstava, která by měla návštěvníka přenést do Raisovy doby, potrvá v Bělohradské sýpce do 31. října.
Název výstavy Komu bylo z Hůry dáno... je hříčkou. "Odkazuje na vrch Hůra blízko Lázní Bělohradu, který spisovatel dobře znal, protože tudy chodil za příbuznými do rodiště svého otce, do obce Bukovina. Prudké stoupání i výsledný působivý rozhled do krajiny se pak několikrát v autorově tvorbě i vzpomínkách objevují," uvedla kurátorka výstavy Anna Crhová.
Autoři výstavy podle ní chtěli Raise, který se narodil v roce 1859 a je nejvýznamnějším bělohradským rodákem, představit jako stále aktuálního autora, jehož četba může být zábavná a obohacující i v současnosti. "Témata jeho tvorby tomu přímo nahrávají. Mezigenerační vztahy, vztahy v rodině, sociální rozdíly i česko-německé vztahy. To vše jsou věci, které se řešily jak v době před 100 a více lety i dnes," uvedli tvůrci výstavy.
Po letních prázdninách chtějí Bělohradští pozvat na výstavu školy. Děti budou moci využít i pracovní listy o spisovatelově životě. Lidé se mohou také vydat na naučnou Raisovu stezku, která vede na vrch Zvičina se známou Raisovou chatou.
Rais uměl vykreslit povahu literárních hrdinů, používat přímou řeč a dialog. Čtenářům přiblížil osudy českého venkova v éře národního obrození i v době pozdější, a zejména poslání tehdejších kantorů a kněží. K Raisovým nejznámějším románům patří kromě Zapadlých vlastenců a Západu také úsměvný Pantáta Bezoušek. Jeho díla zpopularizovala i jejich zfilmovaná podoba s Jaroslavem Vojtou v hlavní roli. Zapadlí vlastenci se stali i nedílnou součástí diktátů z českého jazyka.