Výstava ve Dvoře Králové nad Labem připomíná horolezce Josefa Rakoncaje

V Městském muzeu ve Dvoře Králové nad Labem je od 17. dubna výstava k 75. narozeninám českého horolezce Josefa Rakoncaje. Expozice nabízí jedinečný soubor fotografií i autentických předmětů z jeho expedic, sdělili ČTK zástupci muzea. Výstavu lze navštívit ve výstavním sále ve Špýcharu do 7. června, a to každý den kromě pondělí.
"Návštěvníci uvidí vybavení, které Rakoncaj používal při výstupech na osmitisícovky, včetně předmětů, jež se dostaly až na vrchol K2. Tyto artefakty jsou veřejnosti představeny poprvé," sdělila ředitelka muzea Alexandra Jiřičková
Součástí výstavy jsou také fotografie zachycující průběh expedic i náročné podmínky vysokohorského lezení. Výstava nabízí komplexní pohled na kariéru horolezce, který dvakrát vystoupil na K2 a zdolal osm osmitisícovek bez kyslíku, uvedlo muzeum.
Horolezec Josef Rakoncaj, který se narodil 6. dubna 1951, během své kariéry absolvoval přes tři desítky expedic, při nichž vystoupil na vrcholy velehor téměř všech světových kontinentů. Rakoncaj, zvaný také Rak nebo Joska, zdolal osm osmitisícovek ze 14, z toho šest z nich jako první Čech. Rakoncaj inklinoval k prvovýstupům, třeba na K2 vylezl ze severu i frekventovaným Abruzziho pilířem a stal se prvním horolezcem světa, který tuto obávanou horu zdolal dvakrát.
Rodák z Dvora Králové nad Labem se v osmi letech přestěhoval spolu s rodiči z Podkrkonoší do Turnova. Odmala lezl po nedalekých pískovcových skalách, později přidal Tatry a Alpy. Vystudoval strojní průmyslovku v Jičíně a v letech 1970 až 1989 pracoval v konstrukci podniku Dioptra Turnov. Poprvé upoutal pozornost horolezecké veřejnosti v roce 1977, kdy zdolal prvovýstupem severní stěnou himálajskou Kalanku (6963 metrů nad mořem). Následovaly další uznávané prvovýstupy. Je známý jako nesmiřitelný odpůrce používání kyslíku a komercionalizace horolezectví. Nyní se Rakoncaj věnuje podnikání.