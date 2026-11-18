Safari Park Dvůr Králové nad Labem na Trutnovsku v neděli 22. listopadu poprvé veřejnosti představí mládě vzácného medojeda kapského. Zvíře se narodilo koncem června. Představení mladé šelmy bude součástí vánočního jarmarku v zoo s více než 60 prodejci. V neděli vpodvečer se v zoo rozsvítí zlatý baobab, uvedl safari park.
Narození medojeda bylo čtvrté v historii zoo a šlo o výjimečný odchov i v celosvětovém měřítku. "Tato sveřepá šelma se za posledních 12 měsíců nerozmnožila v žádné jiné zoo světa, pouze v safari parku. Mládě je již dost silné a zdatné na to, aby mohlo prozkoumávat výběh, a tak je načase jej přivítat," uvedl Šťastný. Představení šelmy bude ve 13:00 v Pavilonu šelem Joy Adamsonové.
Chov medojedů je složitý, na světě v zoo podle světové databáze ZIMS nyní žije do 60 medojedů kapských. V přírodě medojed kapský zatím není bezprostředně ohrožený vyhubením, ale jejich počty na mnoha místech rychle klesají. Do podzemních hnízd divokých včel se medojedi dostávají díky své velké síle a silným drápům. Kvůli jejich urputnosti a velmi silnému stisku čelistí se medojedů obávají i lvi.
Na vánočním jarmarku místní prodejci v neděli nabídnou například drobné šperky, lokální potraviny, pletené zboží a další dárkové a vánoční předměty. Kromě představení medojeda budou součástí programu i hudební vystoupení, tvořivé dílny a komentovaná setkání u slonů, hrošíků či žiraf.
Do zoo se lidé budou moci v neděli vypravit i speciálním vlakem Safari Expres, který vyjede v 07:23 z Prahy ze stanice Bubny. Přes Lysou nad Labem, Mladou Boleslav, Sobotku a Starou Paku dorazí v 11:35 do Dvora Králové. Z nádraží do zoo a zpět návštěvníky odvezou autobusy. Zpět do Prahy vlak ze Dvora Králové vyjede v 17:03. V ceně jízdenky je vstupenka do zoo.
Dvorská zoo patří kraji a zaměřuje se na Afriku. Známá je úspěšným chovem nosorožců či žiraf. Je nejnavštěvovanějším turistickým cílem na východě Čech. Loni měla počtem 684.356 návštěvníků druhou největší návštěvnost v novodobé historii. Rekordní byl se 729.767 návštěvníky rok 2024.