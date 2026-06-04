Vznikne spolek pro záchranu Škroupova domu,demolice dle kraje není na pořadu dne

Zbourání Škroupova domu v Osicích na Hradecku není na pořadu dne, stále je ale jednou z variant, pokud se nenajde pro objekt smysluplné využití. Vyplynulo to z dnešního vyjádření zástupců hejtmanství po středečním jednání o budoucnosti domu mezi zástupci kraje, ministerstva kultury, obce a Společnosti ochránců památek ve východních Čechách. Stavba nesoucí jméno osického rodáka a skladatele české národní hymny Františka Škroupa není jeho rodným domem a nemá památkovou ochranu.
Výsledkem setkání je, že vznikne spolek Záchrana Památníku Škroupova domu, který začne připravovat obsah expozice věnované Škroupovi i dalším osobnostem národního obrození. Nová instituce také prověří náklady na opravu domu v původní podobě a začne připravovat veřejnou sbírku na tento projekt. "Pro náš kraj je nezbytné, aby případné další využití tohoto objektu bylo dlouhodobě smysluplné a ekonomicky udržitelné. Zachraňovat objekt bez jasného využití je špatné a nedávalo by to smysl," sdělil hejtman Petr Koleta (ANO).
Kraj jako vlastník Škroupova domu v únoru informoval o záměru dům zbourat a pozemek následně převést na obec Osice. Její zástupci ale s demolicí budovy nesouhlasí.
Zástupce vznikajícího spolku Robin Čumpelík přišel s nápadem vybudovat ve Škroupově domě interaktivní expozici, ve které by se školáci mohli dozvědět nejen o Škroupovi, ale i o dalších osobnostech národního obrození i o významu prvního, druhého i třetího československého odboje. "Jednal jsem s řadou osobností, které přislíbily podporu přípravy takové expozice," uvedl Čumpelík.
Podle náměstka ministra kultury Jiřího Bubeníčka by ministerstvo provoz expozice podpořilo dotací. "Na základě toho se uskuteční pracovní schůzka formou kulatého stolu, který vytvoří návrh obsahu vlastivědných expozic, výukové třídy a interakcí, které budou sloužit pro veřejnost, základní a střední školy," uvedl mluvčí kraje Dan Lechmann.
Letos se po zveřejnění záměru na demolici objevily nápady jak objekt využít, včetně minimalistické záchrany Škroupova domu v současném rozsahu. Kraj nabídl na tyto možnosti 30 milionů korun, podmínkou je stanovení smysluplného využití objektu.
Škroupův dům byl postaven jako hold Františku Škroupovi v roce 1928 u příležitosti desátého výročí vzniku samostatného Československa. Objekt původně fungoval například jako kino. Nevyužívaný dům převzal kraj do vlastnictví v roce 2018. Původní dohoda s obcí byla, že po modernizaci objektu ho kraj obci vrátí. Byl již zpracován projekt a je vydané stavební povolení. Původní projekt rekonstrukce by podle propočtu hejtmanství stál více než 100 milionů korun. Současné vedení kraje odmítá takovou sumu do opravy domu investovat.