Za půl roku na silnicích v Královéhradeckém kraji zemřelo sedm lidí, loni 11

Na silnicích v Královéhradeckém kraji v letošním prvním pololetí zemřelo sedm lidí, loni ve stejném období bylo mrtvých při nehodách 11. Tři ze sedmi letošních mrtvých byli motocyklisté. V červnu při nehodách nikdo nezemřel, loni ve stejném měsíci bylo mrtvých šest. Vyplývá to z předběžných statistik dopravní policie a informací ČTK.
Počet těžkých zranění při nehodách v prvním pololetí meziročně vzrostl o jedno na 46. U lehkých zranění policie zaznamenala nárůst na 568 z loňských 540. Policie v kraji letos v prvním pololetí řešila 2159 nehod, zatímco loni za prvních šest měsíců roku to bylo 2062 nehod.
Hmotné škody od letošního ledna do konce června dosáhla 447 milionů korun po 213 milionech korun ve stejném období loni.
V červnu se na silnicích v Královéhradeckém kraji stalo 406 nehod, o šest více než loni ve stejném měsíci. Při nehodách se 14 lidí zranilo těžce a 119 lehce. Škodu policie vyčíslila na 61,7 milionu korun. Nejčastější příčinou nehod bylo nepřizpůsobení jízdy okolnostem, druhou nejčastější příčinou byla nepřiměřená rychlost. Nejvíce nehod se stalo v pátek 19. června, celkem 23.
Počet nehod a úmrtí při nehodách v červnu 2026 v okresech Královéhradeckého kraje:
Okres Počet nehod Počet mrtvých
Hradec Králové 143 0
Jičín 50 0
Náchod 45 0
Rychnov nad Kněžnou 58 0
Trutnov 97 0
Dálniční odd. D11 Pravy 13 0
Zdroj: předběžné statistiky Policie ČR