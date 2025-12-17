Ve správný čas na správném místě. Policista oživil dva muže v dvou týdnech

Hned dvěma mužům ohroženým na životě pomohl během čtrnácti dnů policista Kamil Dostál z Rychnovska. Sice měl právě volno, i tak neváhal a podílel se na oživování. Ocenil jej za to krajský policejní ředitel.

Praporčíku Kamilu Dostálovi (vpravo) poděkoval za záchranu dvou životů ředitel územního odboru Rychnov nad Kněžnou Josef Daníček. | foto: Policie ČR

„Jelikož nejsem vystudovaný zdravotník, každá taková záchrana je pro mě něčím mimořádná. Na druhou stranu mohu říct, že už jsem měl tu možnost i díky hasičským zásahům pomáhat u mnoha případů, kde šlo o záchranu životů. Snažím se v tu chvíli jednat rychle, ale zároveň pečlivě a s rozvahou,“ hodnotí praporčík Kamil Dostál.

Když byl policista 26. listopadu v Týništi nad Orlicí na besedě v knihovně, jeho známý dostal na mobil výzvu pro takzvané first respondery, kteří vyrážejí za lidmi ve vážném stavu, ještě než dojedou záchranáři.

V nedaleké Okružní ulici zkolaboval 58letý muž, měl náhlou zástavu oběhu. Oba kamarádi tam nalezli bezvládného muže, kterému již někdo další poskytoval laickou první pomoc.

Defibrilátor nepomohl. Muži se zástavou srdce zachránila život dvojice strážníků

Policista zkontroloval životní funkce, ověřil průchodnost dýchacích cest a převzal nepřímou srdeční masáž. Během pár minut na místo dorazili první first respondeři s automatizovaným externím defibrilátorem (AED). Po prvním výboji praporčík pokračoval ve stlačování hrudníku do další analýzy, pak se vystřídal v resuscitaci s kamarádem a pomáhal čistit mužova ústa plná krve.

Pak dorazila jednotka dobrovolných hasičů a zdravotnická záchranná služba, která potvrdila úspěšnou resuscitaci. Muž dostal dva výboje, které spolu s včasnou resuscitací obnovily jeho krevní oběh.

Za dvě minuty u bezvládného

K druhé záchraně policista přispěl 9. prosince v Albrechticích nad Orlicí, když trávil čas s rodinou. Na telefon mu přišla ve 14:02 poplachová zpráva. Když zjistil, že místo události má být asi půl kilometru od jeho bydliště, ihned vyrazil. Za 2 minuty byl na místě.

Na chodníku tam bezvládně ležel 89letý muž. Byly u něj už dvě ženy, jedna z nich prováděla resuscitaci a praporčík ji vystřídal.

Místní domov důchodců poskytl přístroj AED, ten však výboj nedoporučil, a tak policista pokračoval ve stlačování hrudníku do chvíle, kdy si všiml pohybu mužových nohou. Senior se začal probírat, pak i komunikoval, i když byl zmatený. Po celou dobu zachránce s mužem komunikoval až do doby, než si ho převzala posádka letecké záchranné služby.

„Vše na dobré cestě“

„Co vím, v obou případech je vše na dobré cestě a oběma mužům přeji mnoho sil při rekonvalescenci a mnoho zdraví. Každá záchrana lidského života je pokaždé jinak náročná, ale kdybych měl porovnat obě zmíněné situace, náročnější byl zřejmě ten první v pořadí,“ ohlíží se Kamil Dostál. Zpětnou vazbu dostane jen někdy, je za ni rád.

Nemá speciální certifikát first responderů, ale už absolvoval mnoho kurzů první pomoci u policie i dobrovolných hasičů, jichž je dlouholetým členem.

Zkolabovaného muže zachránili policisté, vyběhli za ním osm pater

„V průběhu posledního roku jsem několikrát pomáhal se záchranou života. Ne vždy se bohužel na místo člověk dostane včas a v případě náhlé zástavy oběhu jde opravdu o každou minutu. Tentokrát se obě situace sešly krátkou dobu po sobě, byl jsem tedy ve správný čas na správném místě,“ přibližuje policista.

Podotýká, že na záchraně se většinou podílí více lidí. Někdo se snaží sehnat další pomoc, někdo volá s operačním důstojníkem, naviguje záchranáře a podobně.

Ocenila jej záchranka i nadřízení

Zdravotnická záchranná služba Hradec Králové už vyjádřila policistovi v obou případech poděkování za poskytnutí první pomoci.

V úterý si Kamil Dostál převzal z rukou krajského ředitele a ředitele rychnovského územního odboru ocenění jako výraz uznání za jeho mimořádný přístup.

„Schopnost okamžitě jednat a poskytnout odbornou pomoc mimo službu je důkazem vysoké profesionality a osobní odvahy. Praporčík Dostál svým jednáním ukázal, že služba veřejnosti nekončí s uniformou. Za jeho zásah mu patří naše upřímné poděkování,“ uvedl Petr Sehnoutka, ředitel Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje.

