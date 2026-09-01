Záchranáři v Královéhradeckém kraji řešili v létě více alergií i úrazů na kole

Autor: ČTK
  12:13aktualizováno  12:13
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Zdravotničtí záchranáři v Královéhradeckém kraji měli o prázdninách téměř 12.000 výjezdů, meziročně o devět procent více. Operační středisko přijalo téměř 16.000 volání na linku 155, loni ve stejném období to bylo přes 15.000 hovorů. Na vyšší vytíženosti záchranné služby se projevila červencová a srpnová horka, řekla dnes ČTK její mluvčí Lucie Hanušová. Nejvíce výjezdů měli o prázdninách kvůli úrazům, kterých bylo okolo 2000, což je meziročně zhruba stejně.

Kuriózní případ záchranáři řešili ve druhé polovině července, kdy v Hradci Králové přepravili do nemocnice muže napadeného pumou. "Pacienta jsme si přebírali po cestě. Chtěl se dopravit do nemocnice sám, ale přitížilo se mu, takže jsme ho převáželi jen v krajském městě. O tom, odkud do Hradce přicestoval, informaci nemám," řekla ČTK Hanušová. Podle ní muž utrpěl středně těžká zranění. "Měl poranění končetin a zad. Bylo to určitě od pumy," řekla ČTK Hanušová. Případem se zabývají policisté, uvedli bez dalších podrobností.

Letní prázdniny podle ní přinesly výrazně více některých typů zásahů, například v souvislosti s alergickými reakcemi po bodnutí hmyzem či jízdou na kole. "Zatímco loni o prázdninách jsme vyjížděli k 84 případům alergické reakce po bodnutí vosou, včelou nebo sršněm, letos jich bylo 229," řekla Hanušová. Někteří pacienti byli ve velmi vážném stavu a vyžadovali neodkladnou péči.

"Výrazně přibylo také úrazů spojených s jízdou na kolech, elektrokolech a koloběžkách. Letos jsme ošetřovali 200 zraněných, loni jich bylo 174," sdělila Hanušová.

Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje (ZZS KHK) o prázdninách vyjížděla k 76 pacientům po nehodách na motocyklech, což je meziročně mírný pokles, loni měla 85 těchto případů.

Na vodě zasahovala krajská záchranka u šesti případů tonutí, přičemž polovinu pacientů záchranáři resuscitovali. Loni o prázdninách to byly čtyři případy, z nichž většina skončila tragicky.

"Letní zábava se ne vždy obešla bez zranění ani na zahradách a v rekreačních areálech. Jedenáct pacientů jsme ošetřovali po úrazech na trampolínách, 13 případů pak souviselo s koňmi, kdy se jednalo například o pády nebo kopnutí," uvedla Hanušová. Loni o prázdninách záchranáři ZZS KHK řešili 15 případů souvisejících s koňmi.

Zvířata měla podíl i na dalších letošních úrazech. Krajští záchranáři za prázdniny evidují devět případů pokousání psem, loni za stejnou dobu to bylo 15 případů.

"Výraznou část letních zásahů představovaly také stavy spojené s alkoholem. Za červenec a srpen jich evidujeme 390, zatímco loni jich bylo 338," sdělila Hanušová. Nešlo přitom pouze o úrazy. Alkohol byl v mnoha případech spojen také s kolapsy nebo poruchami vědomí.

ZZS KHK je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajem. Zajišťuje zdravotnickou záchrannou službu na území o rozloze 4759 kilometrů čtverečních s více než 555.000 obyvateli. V současnosti má 17 výjezdových základen.

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