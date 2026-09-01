Záchranáři v Královéhradeckém kraji řešili v létě více alergií i úrazů na kole

Zdravotničtí záchranáři v Královéhradeckém kraji měli o prázdninách téměř 12.000 výjezdů, meziročně o devět procent více. Operační středisko přijalo téměř 16.000 volání na linku 155, loni ve stejném období to bylo přes 15.000 hovorů. Na vyšší vytíženosti záchranné služby se projevila červencová a srpnová horka, řekla dnes ČTK její mluvčí Lucie Hanušová. Nejvíce výjezdů měli o prázdninách kvůli úrazům, kterých bylo okolo 2000, což je meziročně zhruba stejně.
Kuriózní případ záchranáři řešili ve druhé polovině července, kdy v Hradci Králové přepravili do nemocnice muže napadeného pumou. "Pacienta jsme si přebírali po cestě. Chtěl se dopravit do nemocnice sám, ale přitížilo se mu, takže jsme ho převáželi jen v krajském městě. O tom, odkud do Hradce přicestoval, informaci nemám," řekla ČTK Hanušová. Podle ní muž utrpěl středně těžká zranění. "Měl poranění končetin a zad. Bylo to určitě od pumy," řekla ČTK Hanušová.
Případem se zabývala policie, která nic nezákonného v souvislosti s poraněním muže pumou nezjistila. "Stalo se to na Královéhradecku. Celou událost jsme prošetřili, žádné protiprávní jednání jsme nezjistili," řekla dnes ČTK bez dalších podrobností policejní mluvčí Karolína Hynková. Podle informací ČTK šlo o příbuzného chovatele šelmy, nikdo z veřejnosti v ohrožení nebyl. Policie to ale nepotvrdila.
Letní prázdniny podle zástupců záchranářů přinesly výrazně více některých typů zásahů, například v souvislosti s alergickými reakcemi po bodnutí hmyzem či jízdou na kole. "Zatímco loni o prázdninách jsme vyjížděli k 84 případům alergické reakce po bodnutí vosou, včelou nebo sršněm, letos jich bylo 229," řekla Hanušová. Někteří pacienti byli ve velmi vážném stavu a vyžadovali neodkladnou péči.
"Výrazně přibylo také úrazů spojených s jízdou na kolech, elektrokolech a koloběžkách. Letos jsme ošetřovali 200 zraněných, loni jich bylo 174," sdělila Hanušová.
Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje (ZZS KHK) o prázdninách vyjížděla k 76 pacientům po nehodách na motocyklech, což je meziročně mírný pokles, loni měla 85 těchto případů.
Na vodě zasahovala krajská záchranka u šesti případů tonutí, polovinu pacientů záchranáři resuscitovali. Loni o prázdninách to byly čtyři případy, z nichž většina skončila tragicky.
"Letní zábava se ne vždy obešla bez zranění ani na zahradách a v rekreačních areálech. Jedenáct pacientů jsme ošetřovali po úrazech na trampolínách, 13 případů pak souviselo s koňmi, kdy se jednalo například o pády nebo kopnutí," uvedla Hanušová. Loni o prázdninách záchranáři ZZS KHK řešili 15 případů souvisejících s koňmi.
Zvířata měla podíl i na dalších letošních úrazech. Krajští záchranáři za prázdniny evidují devět případů pokousání psem, loni za stejnou dobu to bylo 15 případů.
"Výraznou část letních zásahů představovaly také stavy spojené s alkoholem. Za červenec a srpen jich evidujeme 390, zatímco loni jich bylo 338," sdělila Hanušová. Nešlo přitom pouze o úrazy. Alkohol byl v mnoha případech spojen také s kolapsy nebo poruchami vědomí.
ZZS KHK je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajem. Zajišťuje zdravotnickou záchrannou službu na území o rozloze 4759 kilometrů čtverečních s více než 555.000 obyvateli. Má 17 výjezdových základen.