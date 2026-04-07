Záchranáři v Robousích u Jičína mají novou základnu za 62 milionů korun

V Robousích na okraji Jičína vznikla výjezdová základna Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje (ZZS KHK). Náklady na stavbu, technický dozor a vybavení dosáhly téměř 62 milionů korun. Nové středisko zlepší dostupnost přednemocniční neodkladné péče pro pacienty na Jičínsku, informoval dnes ČTK mluvčí hejtmanství Dan Lechmann. Investorem byl Královéhradecký kraj. ZZS KHK provozuje 34 až 35 výjezdových týmů, které jsou na 17 výjezdových základnách
"Dosavadní stanoviště záchranné služby v areálu jičínské nemocnice dlouhodobě neodpovídalo současným nárokům na provoz ani zázemí pro posádky. Nová základna nabízí výrazně větší kapacitu a především strategickou polohu u obchvatu města," uvedl hejtman Petr Koleta (ANO).
Nová základna vznikla tři kilometry od centra Jičína. Energeticky úsporná budova má kapacitu pro tři posádky záchranářů. V budově jsou tři parkovací místa pro sanitní vozy, další pro vůz typu SUV a jedno stání pro dekontaminaci sanitních vozů.
"V přízemí jsou kromě parkovacích stání umístěny technické místnosti, sklady či šatny. Ve druhém podlaží se nachází zázemí pro personál záchranné služby včetně kuchyňky, šatny či hygienického zázemí," uvedl krajský radní pro investice Zdeněk Praus (ANO).
Záchranáři chystají stěhování z areálu jičínské nemocnice do nové základny v Robousích. "Nové prostory nám zajistí lepší zázemí pro naše posádky a zároveň umožní efektivnější organizaci výjezdů v celém regionu, což by mělo přispět ke zkrácení dojezdových časů. Provoz záchranné služby zůstane po celou dobu stěhování bez omezení," sdělil ředitel ZZS KHK Libor Seneta.
Vybudování základny v Robousích podpořily finance z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Stavební práce zajistila společnost BHSK a trvaly zhruba 16 měsíců. Následoval zkušební provoz a kolaudace budovy. "Většinu nákladů ve výši téměř 62 milionů korun včetně DPH pokryla evropská dotace ve výši 50 milionů korun," uvedl Lechmann.
Vybudování nové stanice záchranářů v Robousích je součástí plánu na modernizaci dalších výjezdových základen záchranářů v Královéhradeckém kraji. Kraj v březnu zahájil také stavbu výjezdové základny ZZS za 46,5 milionu korun v horní části areálu náchodské nemocnice. Stavba by měla být dokončena v příštím roce.
Letos by měla začít fungovat základna zdravotnických záchranářů v Rokytnici v Orlických horách na Rychnovsku za 12 milionů korun. Rokytnická základna by měla podle zástupců kraje výrazně zlepšit dostupnost přednemocniční neodkladné péče v celých Orlických horách, které jsou důležitým turistickým cílem v kraji. Současně kraj připravuje vybudování nové základny v Jaroměři na Náchodsku.