Záchranná služba v Královéhradeckém kraji má sedm nových sanitek

Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje (ZZS KHK) má sedm nových sanitek. Zamíří na základny v Hradci Králové, Rychnově nad Kněžnou, Jaroměři, Jičíně a Nové Pace. Jejich pořízení je součástí průběžné obměny vozového parku ZZS KHK, informovala dnes ČTK její mluvčí Lucie Hanušová. Celková cena sedmi nových sanitek činí téměř 31,7 milionu korun. Většinu peněz poskytl Královéhradecký kraj, přispělo také město Hradec Králové.
"Starší vozy nám přirozeně postupně dosluhují, takže jejich obměna je důležitá nejen pro nás, ale především pro naše pacienty. Jsem proto rád, že nás při nákupu nových vozů Královéhradecký kraj podporuje," uvedl ředitel ZZS KHK Libor Seneta.
Vozidla jsou sanitní automobily typu C vybavené skříňovou nástavbou. Jedná se o vozy Volkswagen Transporter s motorem 2,0 TDI a pohonem 4Motion, které jsou uzpůsobené pro potřeby posádek ZZS.
Tři nové sanitky určené pro Hradec Králové budou mít podle Senety navíc tzv. preferenční jednotkou, která komunikuje se světelnou signalizací a umožňuje záchranářským vozidlům získat preferenci na světelných křižovatkách, což přispívá k rychlejšímu a plynulejšímu průjezdu městem.
ZZS KHK je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajem. Zajišťuje zdravotnickou záchrannou službu na území o rozloze 4759 kilometrů čtverečních s více než 555.000 obyvateli. V současnosti má 17 výjezdových základen.