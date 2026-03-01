Zvířata nestačí jen zachránit. Stanice pomáhá i s jejich návratem do přírody

Tomáš Hejtmánek
  10:12
Čáp, který si zlomil nohu zaseklou do drátu od hromosvodu, mládě kuny sražené autem, ptačí mláďata, jež přišla o rodiče při zateplování domu. I když záchranná stanice v Lípě nad Orlicí na Rychnovsku získala registraci teprve na sklonku minulého roku, ohroženým volně žijícím zvířatům Jindra Veselková pomáhá už pět let. Po vyléčení se je snaží šetrně vrátit do přírody.

V nenápadné zástavbě rodinných domů poblíž čerpací stanice v Lípě nestojí na zahradě bazén, gril nebo pergola s posezením. Zato tu najdete voliéry, jezírko s keřovým porostem, kam se slétávají za potravou ptáci, či upravenou stavební buňku s klecemi, inkubátorem a množstvím dalšího vybavení. Jindra Veselková začala pečovat o zraněná zvířata poté, co úspěšně zvládla boj s rakovinou a podstatně měnila svůj dosavadní život.

„Řekli mi, ať jsem hodně na vzduchu a nestresuji se. Tak jsem začala dělat to, co mě vždycky bavilo, a nastoupila do záchranné stanice v Jaroměři. Tady v Lípě jsem zřídila odběrné místo,“ popisuje své začátky.

Záchranná stanice vznikla na zahradě rodinného domu v Lípě nad Orlicí na Rychnovsku.
Holub přezdívaný cyklista, který nestačil uhnout jízdnímu kolu.
V zimě pečuje stanice hned o několik ježků.
Jedna z voliér, která nabízí přírodní prostředí. V tlejícím dřevě mohou ptáci najít hmyz stejně jako v přírodě.
Později svou činnost přesunula pod křídla záchranné stanice Pasíčka v sousedním Pardubickém kraji. Několik let sloužila jako dobrovolnice, ale tak dosáhla jen na omezené financování a většinu vybavení platila ze svého. Loni proto absolvovala potřebné zkoušky a získala registraci pro oficiální záchrannou stanici, kterou zřizuje JOB spolek pro inovace.

„Dostáváme příspěvek od okolních obcí i kraje a registrace nám umožní žádat i v obvyklých dotačních výzvách,“ vysvětluje. Stanice se soustředí na rychnovský okres.

Lidé jim ublížili, lidé je zachraňují

Na provoz byla Jindra Veselková dosud sama. Nyní zaučuje několik dobrovolníků. Jenže péče o zvířata divoká je jiná než u domácích. Většina totiž utrpěla trauma kvůli lidem.

„Záchranná stanice se snaží splácet dluh vůči přírodě. Ke každému divokému zvířeti musíte přistupovat velmi opatrně. Podmínkou úspěšného uzdravení a vypuštění je pokorný přístup, že je neděsíte, nežmouláte, nefotíte se s nimi. Ošetřovatelé musí mít ke zvířatům citlivý vztah, umět mlčet a velmi trpělivě se o ně starat. Jakýkoliv stres může být fatální. Proto vždycky lidem říkám: Než něco seberete, zavolejte nám,“ upozorňuje Veselková.

Jindra Veselková ukazuje cestovní lékárnu k rychlému ošetření zraněných zvířat na místě.

Záchranná stanice má několik voliér, dezinfekční místnost je v rodinném domě. V jednom zahradním domku je sklad, v dalším chovné zázemí s lednicemi, krmením, ošetřovatelskými pomůckami a několika klecemi, v nichž přebývají hlavně ježci. Uvnitř je také inkubátor, kde naposledy zachraňovali zmrzlé a zesláblé netopýry.

V jednom z výběhů je uzdravený holub, který čeká na převoz k chovateli, aby si v hejnu obnovil přirozené návyky, v dalších dva krkavci.

„Ještě musíme přistavět jednu buňku z druhé strany, protože potřebujeme dvakrát tolik veterinárních boxů. Bude tam i sklad a přípravna krmiva. V naší stanici nejde ani tak o velikost, ale o pečlivost a individuální přístup, o klid a čistotu,“ vysvětluje ošetřovatelka.

Čápata opustil otec, samici patrně krmili lidé. Ochranáři mladé z komína odebrali

Stanice už dříve v dobrovolnickém režimu zachránila řadu ptáků či savců. Naposledy z kosteleckého zámku dlaska tlustozobého, který nejspíš kvůli vysílení narazil na překážku.

„Jednou mi přivezli čtyři kýble hnízd, že zateplovali fasádu. To člověk nechápe, proč pár týdnů nepočkali. Šlo o devět hnízd po šesti až osmi mláďatech,“ popisuje.

Loni přijala od myslivce z Albrechtic nad Orlicí mládě kuny, které srazilo auto. Mělo zlomenou pánev, přední nohu a nadvakrát zlomenou zadní. Šest týdnů bylo zasádrované, pak nastala dlouhá rekonvalescence. Nyní je Davídek v lesním výběhu v Pasíčkách a čeká na vypuštění. Jindy pečovala o skupinu netopýrů, kterou od kácení stromů přivezli i s kusem kmenu, v jehož dutinách hnízdili.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Dalším případem byl čáp Láďa, který si předloni v červenci zlomil nohu zaseknutou pod vedením hromosvodu. „Zafixovala jsem ji, podávala mu tekutiny a druhý den šel na operaci. Byl tu několik měsíců. Nejprve mu vytáhli polovinu drátů, pak jsme léčili zánět, poté zbytek drátů. Přezimoval tady a na jaře šel do Pasíček, kde mají obrovské voliéry. Ona jedna věc je záchrana a intenzivní péče, ale rehabilitace a vhodné vypuštění je skoro stejně důležité,“ vysvětluje Veselková.

