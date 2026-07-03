Začínají akce k bitvě 1866 u Hradce Králové, vrcholem nedělní rekonstrukce bitvy

Odhalením pamětní desky ve Střezeticích začnou dnes odpoledne třídenní vzpomínkové akce ke 160. výročí prusko-rakouské bitvy u Hradce Králové. Jejich vrcholem bude v neděli odpoledne rekonstrukce bitvy u vesnice Chlum. Stovky členů historických jednotek v ní přiblíží jednu z nejvýznamnějších bitev evropských dějin. Dnes a v sobotu se hlavní program bude konat v Hradci Králové.
Střetnutí na vyvýšenině Chlum na začátku července 1866 se řadí k největším bitvám 19. století v Evropě. V jediném dni se střetlo 436.000 vojáků a po krvavém boji zůstalo 16.000 mrtvých a pohřešovaných. Rakouské jednotky bitvu prohrály a habsburský trůn musel přijmout pruské podmínky příměří.
"S nejvyšší úctou a pokorou vzpomeneme na tisíce padlých, kteří jsou pohřbeni na královéhradeckém bojišti a jejichž památku si společně každoročně připomínáme," uvedl ředitel projektu Königgrätz 1866 Radek Balcárek.
Dnes odpoledne se veřejnosti otevře nová expozice Muzea války 1866 na Chlumu. Moderními technologiemi a na příbězích lidí ukáže život i vojenské události roku 1866 na bojišti u Chlumu i v Evropě. Působivé je přiblížení krvavých bojů v lese Svíb, kde se návštěvníci ocitnou přímo mezi stromy a vojáky. Kvůli budování expozice téměř za 20 milionů korun bylo muzeum od podzimu 2023 zavřené.
Na Velkém náměstí v centru Hradce Králové dnes od 17:00 bude kulturní program zakončený ve 22:00 ohňovou show na koních. Na Velkém náměstí bude celodenní program s trhem, koncerty či vystoupeními historických skupin také v sobotu. V Šimkových sadech v Hradci Králové se v sobotu od 19:00 odehraje bitevní ukázka Prušáci u hradeckých bran v roce 1866.
Vrcholem vzpomínkových akcí bude v neděli na Chlumu celodenní program s bitevní scénou od 15:00. Do ukázky pod názvem Sadowa 1866 se zapojí více než 650 členů historických jednotek, 50 jezdců na koních, 25 historických děl, desítky povozů. Organizátoři očekávají v areálu bojiště tisíce diváků. Mezi Hradcem Králové a Chlumem bude jezdit kyvadlová autobusová doprava, v okolí obce budou záchytná parkoviště s parkováním zdarma.
Na programu jsou od ode dneška do neděle také výstavy, konference, bohoslužby, pietní akty a ceremonie. "Veškeré venkovní akce v Hradci Králové i na bojišti na Chlumu jsou pro veřejnost zdarma," uvedli pořadatelé.
Vzpomínkové akce připravili s podporou Hradce Králové a Královéhradeckého kraje Garda města Hradce Králové, Komitét pro udržování památek z války roku 1866 a Muzeum východních Čech.