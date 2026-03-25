Státní památky zahájí sezonu na Velikonoce, Kuks chystá prohlídky zahrady

Autor: top
  11:32
Velikonočně nazdobené interiéry čekají na první výletníky, kteří v nové sezoně navštíví státní památky v Královéhradeckém kraji. Už 1. dubna spustí prohlídky hospitál Kuks, ostatní zámky otevřou o den později se začátkem velikonočních prázdnin. Vstupné zůstává většinou stejné, jen na Kuksu zdraží základní lístek o 20 korun, dorovná tak ceny ostatních objektů, jež byly dosud dražší.
Barokní hospitál Kuks. | foto: Martin Veselý, MAFRA

Státní památky budou přístupné do velikonočního pondělí a pak o víkendech až do začátku hlavní sezony. Některé nabídnou upravené okruhy či připomínky kulatých výročí. Pokračují také speciální prohlídky a kulturní akce v zámeckých kulisách.

Jarní výzdoba bude v Náchodě, Opočně, Ratibořicích a na Hrádku u Nechanic. V Ratibořicích doplní květiny perníkářská díla Dany Holmanové, v Opočně letos pomohou studenti floristické školy z Hradce Králové.

„S velikonoční výzdobou nám dlouhodobě pomáhá skupina seniorek z Opočna, které kreslí a tvoří kraslice ze všeho, co si dokážete představit. Máme díky nim možná dva tisíce kraslic v hladomorně ve studniční věži, která přiléhá k zámku. Novinkou budou dvě místnosti, jež připravují aranžérky z Hradce Králové,“ sděluje kastelán opočenského zámku Tomáš Kořínek.

Opočno plánuje ve vybraných termínech speciální prohlídky zbrojnic, obrazáren a nově také rodových muzeí. Opravený čínský pavilon v zámeckém parku, jehož obnova skončila na podzim, se představí 13. června. Při křtu uloží do pavilonu časovou schránku se vzkazem pro budoucí generace. Slavnost doplní workshop zaměřený na tvorbu japonských a čínských zahrad, čajový rituál či výrobu lodiček a vějířů. V červenci si má napravit pověst Zmrzlinový festival, který vloni čelil nepřízni počasí.

Místo medvědů rododendrony

Náchodský zámek změnil názvy prohlídkových okruhů, aby lépe odpovídaly obsahu tras. K Mezinárodnímu dni památek, jenž letos připadá na 18. dubna, chystá speciální prohlídky zaměřené na zámecký život posledních majitelů, knížecí rodiny Schaumburg-Lippe. Letošní novinkou je také brožovaný průvodce zámkem či mapa navádějící výletníky na pozoruhodná místa zámku.

Vloni v Náchodě zrušili výběh pro medvědy, v lednu totiž veterináři museli uspat Ludvíka, jemuž bylo necelých 33 let.

„Po zrušení medvědince jsme upravili zámecký příkop. Vysázeli jsme rododendrony, které tam v minulosti bývaly. Udržované místo můžeme využívat při konání některých akcí,“ říká kastelán Petr Ťažký. Na Hradozámeckou noc letos Náchod plánuje únikovou hru v interiérech.

Zámek v Ratibořicích chystá výstavy a speciální prohlídky ke třem kulatým výročím. První připomene 120 let od úmrtí prince Viléma Karla Augusta Schaumburg-Lippe a jeho snachy královské princezny Louisy Dánské. Vilém zemřel 4. dubna 1906 na zámku v Náchodě, manželka jeho syna Bedřicha o několik hodin později v Ratibořicích.

Další jubileum připomene 160 let od prusko-rakouské války, která prošla také nedaleko zámku, a třetí vzpomene 20 let od smrti Leopolda Schaumburg-Lippe, který byl Vilémovým vnukem.

Komentované prohlídky zahrady

Návštěvníci barokního areálu na Kuksu budou moci v sezoně pozorovat restaurátorské práce přímo v bylinkové zahradě. V dubnu má vyrůst lešení kolem sochy Velkého křesťanského bojovníka uprostřed areálu. Práce potrvají do prázdnin.

Novinkou budou komentované prohlídky zahrady. Hospitál už vloni vytvořil digitální herbář přístupný online a přes qr kódy, který průběžně doplňuje. Letos na něj navážou prohlídky pro předem ohlášené skupiny minimálně 20 osob.

„Zahrada je volně přístupná po celý rok, ale máme zkušenost, že se návštěvníci živě ptají našich zahradníků na různé informace, ať už jde o historii, nebo o pěstování tradičních rostlin. Prohlídka bude trvat hodinu. Návštěvníci se dozvědí krátce o historii areálu, ale především o pěstování rostlin a práci zahradníka. Doporučuji to hlavně od června do září, kdy je zahrada v největším rozkvětu,“ láká kastelán Libor Švec.

1. května 2025

Bylinková zahrada zve turisty dlouhodobě. Podle sčítačů na mostě a na cyklostezce přijede do Kuksu přes 200 tisíc lidí za rok, přitom na návštěvu interiérů vloni přišlo přes 55 tisíc zájemců. Řada lidí se během sezony do zahrady opakovaně vrací.

Kuks letos jako jediná památka v kraji zvýší základní vstupné o 20 korun. Bude tak stejné jako na ostatních památkách, které byly dosud dražší. Výhodnější ceny pro děti a především dětské skupiny zůstávají.

Stavební práce letos zkomplikují sezonu na Hrádku u Nechanic. Obnova hospodářského dvora se sice nedotkne prohlídkových tras, avšak technika najíždí na stavbu po stejné cestě, kudy chodí návštěvníci.

Ti se naopak letos mohou těšit z obnovených plání kolem zámku, který má od loňského roku ve správě nový hospodář. Už na konci roku 2024 skončil v areálu provoz golfového hřiště.

Nejčtenější

