Zahradnické trhy s přednáškami o bylinách

Od pátku do neděle bude barokní hospitál na Kuksu patřit zahradnickým trhům. Návštěvníci si budou moci zakoupit balkonové rostliny, bylinky, skalničky, ovocné stromky, kaktusy a také vše potřebné pro truhlíky a záhony. V divadelním sále na nádvoří hospitálu se o víkendu uskuteční přednášky odborníků působících na vysokých školách o léčivých rostlinách. V pátek se trhy uskuteční od 12 do 18 hodin, v sobotu od 9 do 18 a v neděli od 9 do 16 hodin. Základní vstupné je 50 korun, zlevněné 30 korun.