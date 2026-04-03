Zájem o studium na hradecké univerzitě roste, přihlášky lze podávat do 12. dubna

Zájem o studium na Univerzitě Hradec Králové (UHK) meziročně vzrostl o 6,6 procenta. Zatímco k 31. březnu 2025 evidovali téměř 9000 přihlášek, ke stejnému datu letos je to více než 9600 přihlášek. Největší zájem je o učitelství, řekl ČTK mluvčí UHK Jakub Novák. Univerzita prodlužuje možnost podávání přihlášek pro akademický rok 2026/2027 do poloviny dubna.
"V meziročním srovnání zaznamenáváme zvýšený nárůst zájmu o studium na UHK. I přes zájem o UHK budeme prodlužovat možnost podávat přihlášky, a to až do 12. dubna s ohledem na požadavek ministerstva školství (MŠMT) na navýšení počtu přijatých studujících na učitelské a speciálně-pedagogické studijní programy o pět až deset procent," uvedl Novák.
Tradičně nejvyšší zájem je právě o učitelství, a to zejména o studium anglického jazyka nebo tělesné výchovy a o učitelství prvního stupně základních škol. "Velmi populární jsou pak studijní programy biologie a ekologie nebo třeba ekonomika a management," řekl Novák.
UHK nabízí studium na čtyřech fakultách, na Fakultě informatiky a managementu, Přírodovědecké fakultě, Filozofické fakultě a Pedagogické fakultě. Má téměř 7000 studentů.
Nejstarší součástí Univerzity Hradec Králové je pedagogická fakulta, která vznikla roku 1964 sloučením pedagogických institutů v Hradci Králové a v Pardubicích. V roce 1992 byla založena Vysoká škola pedagogická a od roku 2000 škola funguje pod názvem Pedagogická fakulta UHK.