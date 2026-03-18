Základna ZZS v Rokytnici v Orlických horách vznikne do konce roku

Základnu zdravotnické záchranné služby (ZZS) v Rokytnici v Orlických horách na Rychnovsku vyprojektuje a postaví téměř za 12 milionů korun společnost STYLBAU. Zvítězila ve veřejné soutěži s nejnižší nabídkovou cenou, vyplynulo z databáze veřejných zakázek Královéhradeckého kraje (KHK). Do soutěže se přihlásily tři firmy. Podle náměstka hejtmana Jiřího Štěpána (HLAS samospráv) by základna měla být hotová ještě letos.
Zakázku kraj zadal metodou Design & Build, kdy vítězný uchazeč základnu vyprojektuje i postaví. Veřejná zakázka zahrnuje přípravu studie, projektovou dokumentaci a výstavbu nové základny. "Do léta by mělo být vyprojektováno a poté se začne stavět. Chtěli bychom zahájit provoz základny už na konci letošního roku," řekl dnes ČTK Štěpán.
Základna vznikne v Rokytnici na volném prostranství naproti hasičské zbrojnici. Cílem hejtmanství je vybudovat v Orlických horách zázemí pro posádky ZZS a jejich techniku. "Nová základna zdravotnických záchranářů výrazně zlepší dostupnost urgentní péče v Orlických horách, a to nejen pro obyvatele tohoto regionu, ale také pro turisty, kteří přijíždí do tamních horských středisek," sdělil Štěpán.
Půjde o dvoupodlažní modulární stavbu s garáží pro dvě auta a zázemím pro posádku. Součástí by měly být také sklady zdravotnického materiálu a další prostory. Firma STYLBAU zvítězila v soutěži s nabídkovou cenou 11,89 milionu korun včetně DPH.
Kraj plánuje také další základny pro zdravotnické záchranáře. Rada kraje loni schválila výsledek veřejné soutěže na firmu, která postaví základnu zdravotnických záchranářů v Náchodě téměř za 40 milionů korun bez DPH a krajští zastupitelé v prosinci schválili příslib financování výstavby základny v Jaroměři na Náchodsku zhruba za 72 milionů korun bez DPH.
ZZS KHK je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajem. Zajišťuje zdravotnickou záchrannou službu na území o rozloze 4759 kilometrů čtverečních s více než 555.000 obyvateli. V současnosti má 17 výjezdových základen.