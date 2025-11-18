Návrat dětí do opravené školy je ve hvězdách, soused se dál odvolává

Autor: the
  10:32aktualizováno  10:32
Potíže s kolaudací rekonstruované základní školy v Malšově Lhotě na okraji Hradce Králové trvají. Přestože stavaři dokončili první část úprav v srpnu a přístavbu školní budovy v říjnu, nemůže město stále do objektu pustit školáky kvůli sporu se sousedem. Hrozí tak, že děti se do svých tříd vrátí až příští rok.
Škola v Malšově Lhotě dostala zateplení a nová okna, uvnitř se vyměnily...

Škola v Malšově Lhotě dostala zateplení a nová okna, uvnitř se vyměnily rozvody, podlahy i povrchy stěn. (18. srpna 2025) | foto: MMHK, Tomáš Hejtmánek,  MF DNES

Škola v Malšově Lhotě dostala zateplení a nová okna, uvnitř se vyměnily...
Škola v Malšově Lhotě dostala zateplení a nová okna, uvnitř se vyměnily...
V moderní přístavbě školy v Malšově Lhotě bude nová jídelna i odborné učebny....
V moderní přístavbě školy v Malšově Lhotě bude nová jídelna i odborné učebny....
11 fotografií

„Celá situace je náročná a velmi složitá. Naším cílem je dohodnout se, aby se děti do zrekonstruované školy mohly vrátit co nejdříve,“ tvrdí primátorka Hradce Králové Pavlína Springerová (HDK).

Soused v červenci napadl platnost stavebního povolení a současně označil z podjatosti krajský úřad, který má o případu rozhodovat. Ministerstvo pro místní rozvoj sice podjatost v srpnu vyloučilo, ale stěžovateli se obstruovat daří dál. Podle úřadů k tomu užívá nejdelší možné lhůty.

„Stěžovatel podal proti rozhodnutí rozklad, takže krajský úřad stále nemohl vyřešit podjatost úředníků. Nyní je věc zpět na ministerstvu,“ vysvětluje mluvčí kraje Dan Lechmann.

Postavte mi cestu, jinak školu nedostavíte, vyhrožuje soused před kolaudací

Soused si stěžuje, že byl opomenut jako účastník řízení. Radnice to odmítá. Sporu předcházelo několik jednání, kdy soused poukazoval na chyby v projektu a domáhal se závazků k dalšímu rozvoji lokality. Radnice jeho požadavky označila za přehnané. Spor se měl vést třeba o přístupovou cestu k jeho zahradě. Na memorandu o dalším postupu se však strany nedohodly.

Kvůli sporu město nemohlo v srpnu zkolaudovat část stavby a školáci se tak v září do lavic nemohli vrátit a dál zůstávají v provizoriu. Nyní chce radnice kolaudovat obě části projektu dohromady, má ale jiný problém. Při stavbě došlo k úpravám, které vyžadují schválení změn stavby před dokončením.

29. července 2025

„Plánovali jsme o změny požádat, ale vstoupil do toho spor se sousedem,“ říká náměstek primátorky pro investice Lukáš Řádek (TOP 09).

Právě to, že povolení změn chybí, je nyní dalším problémem, který brání kolaudaci. Jinak by zřejmě radnice mohla kolaudovat i přes stávající spor. Ten totiž podle úřadů nezrušil platnost povolení. Radnice se navíc do potíží dostala i kvůli zdržení v přípravě projektu. Zatímco školáci areál před rekonstrukcí vyklidili loni v červnu, stavební práce tam začaly až v říjnu. Kvůli tomu se rekonstrukce protáhla až do dalšího školního roku.

Spor se sousedem, pozdní začátek rekonstrukce. Školáci se v září do lavic nevrátí

Soused už dříve uvedl, že radnice by kvůli úpravám stavby beztak nestihla vyřídit administrativu včas tak, aby se školáci mohli v září vrátit. Podle něj problematické je hlavně dopravní napojení, které stavební úřad měl také posuzovat. Město však plánuje řešit dopravu až v dalších etapách. V budoucnu má být v zadní části areálu postavena ještě nová budova mateřské školy.

Radnice nyní opět vyzvala souseda k jednání o možné dohodě. Ten zatím nereagoval. Redakci iDNES.cz však prostřednictvím své advokátky sdělil, že je připraven k určitým ústupkům.

„Současný stav věci nijak nebrání stavebníkovi v tom, aby podnikl právní kroky umožňující dočasné užívání stavby ještě před jejím dokončením,“ uvedla advokátka Eva Lásková.

Škola v Malšově Lhotě dostala zateplení a nová okna, uvnitř se vyměnily rozvody, podlahy i povrchy stěn. (18. srpna 2025)
Škola v Malšově Lhotě dostala zateplení a nová okna, uvnitř se vyměnily rozvody, podlahy i povrchy stěn. (18. srpna 2025)
Škola v Malšově Lhotě dostala zateplení a nová okna, uvnitř se vyměnily rozvody, podlahy i povrchy stěn. (18. srpna 2025)
V moderní přístavbě školy v Malšově Lhotě bude nová jídelna i odborné učebny. (18. srpna 2025)
11 fotografií

Kdy se vrátí školáci do Malšovy Lhoty, je nyní nejasné. Pokud se radnici nepodaří vyjednat stažení stížností, mohou obstrukce trvat ještě několik měsíců. V tom případě reálně hrozí, že školáci zůstanou v provizoriu celý školní rok. Nyní se učí v učebnách základní školy Mandysova, školka je přesunuta do Štefánikovy ulice.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Nová olympijská kolekce pro rok 2026. Český tým se obleče ve stylu Cortiny 1956

Markéta Davidová v olympijské kolekci pro ZOH 2026

Český olympijský i paralympijský tým představil nástupovou kolekci pro zimní hry 2026 v Miláně a Cortině d’Ampezzo. Oblečení od české značky Alpine Pro se inspiruje atmosférou zimní Cortiny 1956,...

Martin Prágr: Pán došel na jeden kurz s manželkou a na další chodil s milenkou

Vystupoval po boku Gabriely Soukalové, Simony Babčákové, Marty Dancingerové a...

Z tanečního parketu rovnou k míchačce. Martin Prágr, jeden z nejoblíbenějších tanečníků StarDance, momentálně objíždí republiku a ve volných chvílích zvelebuje rodinný vinný sklípek v Čejči.

Já jsem malej, ale šikovnej! Tuhle větu zná každý. Jiná „čertí“ hláška je ale problém

Jakub Zindulka a Yvetta Blanarovičová v pohádce Princezna ze mlejna (1994)

Česko miluje pohádky! Ať je Štědrý den, léto nebo listopad. Stačí v televizi zahlédnout prince, čerta nebo vodníka a už je jasno: nostalgie jede naplno. Také proto si čtenáři oblíbili i kvízy deníku...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Dvorecký most přivítá tramvaje a autobusy v březnu 2026. Přes 20 linek pojede jinak

Vizualizace Dvoreckého mostu

V březnu 2026 vyjedou na Dvorecký most první tramvaje a autobusy. Nové spojení Lihovaru a Podolí také výrazně promění MHD ve svém okolí. Přehled největších změn najdete níže.

Kam s dětmi v Praze zdarma: 10 nejlepších tipů do konce roku 2025

Turisté v centru Prahy (29. ledna 2020)

Když máte děti, oceníte program, který dává smysl, nic nestojí a dá se zvládnout po škole, po školce nebo o víkendu bez složitého plánování. Vybrali jsme místa a akce, kde se děti zabaví, něco nového...

Hudební a filmový festival Variace bude letos ve Varech i na nových místech

ilustrační snímek

Festival Variace 2025 letos nabídne exkluzivní filmové předpremiéry, ale i sérii komorních koncertů na netradičních místech v Karlových Varech. Projekt, který...

18. listopadu 2025  10:14,  aktualizováno  10:14

Pardubice plánují novou třídicí linku, náklady dosáhnou 240 milionů korun

ilustrační snímek

Služby města Pardubic (SmP) chtějí v příštím roce co nejdřív vyhlásit výběrové řízení na novou halu s třídicí linkou na odpad. Vzniknout má v Dražkovicích. Po...

18. listopadu 2025  10:13,  aktualizováno  10:13

VIDEOSTREAM ZDARMA: Finále soutěže IT SPY 2025

18. listopadu 2025  11:39

Univerzita Karlova podepsala memorandum se Slavia pojišťovnou

18. listopadu 2025  11:34

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

V opraveném měšťanském domě v Resslově ulici v Novém Jičíně vznikne galerie

ilustrační snímek

V městské památkové rezervaci v Novém Jičíně skončila rekonstrukce měšťanského domu v Resslově ulici 1213/1 téměř za pět milionů korun. Stavbaři na něm...

18. listopadu 2025  9:54,  aktualizováno  9:54

Okolí Otíkovy lávky. Do terasy se zakously sbíječky. Praha 11 chce proměnit nákupní zónu. Stačí 3 miliardy

Kuriozita. Schodiště, které vede z přízemí nikam. Nebo nesmíte trpět strachem z...

Konečná metra Háje. Východní výstup směrem k Hostivařské přehradě a s odbočkou na slavnou lávku pojmenovanou po Otíkovi z filmu Vesničko má středisková není dvakrát půvabným vstupem do této části...

18. listopadu 2025  11:30

Poslední uvolněný domek v Bedřišce zatím stále stojí, prioritu má úklid

Šestý den protestu v ostravských Mariánských Horách v osadě Bedřiška, kde...

Ostravský městský obvod Mariánské Hory a Hulváky dnes neplánuje zbourat poslední uvolněný finský domek v někdejší hornické kolonii Bedřiška. „Pracovníci se zaměří na úklid a odvoz stavební suti po...

18. listopadu 2025  11:12

Na Nymbursku začala likvidace chovu kachen s ptačí chřipkou, pomáhají i vězni

První kachny putovaly do kontejneru krátce před polednem.

Veterináři a hasiči začali v úterý kolem 10:15 s likvidací chovu kachen na farmě společnosti Perena v Nouzově na Nymbursku. Minulý týden tam testy potvrdily čtvrté letošní ohnisko ptačí chřipky v...

18. listopadu 2025  11:02,  aktualizováno  11:02

Požár rodinného domu na Prostějovsku způsobil škodu dva miliony Kč, bez zranění

ilustrační snímek

Škodu ve výši zhruba dva miliony korun způsobil požár, který v noci na dnešek zasáhl rodinný dům v Seloutkách na Prostějovsku. Požár zasáhl střechu domu, oheň...

18. listopadu 2025  9:29,  aktualizováno  9:29

Při ranní nehodě ve Velkém Meziříčí zemřel řidič, dva lidé se zranili

ilustrační snímek

Při ranní nehodě nákladního a osobního auta ve Velkém Meziříčí na Žďársku zemřel řidič osobního auta. Další dva lidé, kteří s ním v autě jeli, se zranili....

18. listopadu 2025  9:26,  aktualizováno  9:26

Maminky rozhodly! Tohle jsou nejlepší porodnice v Česku pro rok 2025
Maminky rozhodly! Tohle jsou nejlepší porodnice v Česku pro rok 2025

Každá z nás chce rodit tam, kde se cítí bezpečně a kde se o ni i o miminko postarají s respektem. Proto už tradičně pořádáme hlasování o tu...

Na festivalu Beseda v Tasově příští rok vystoupí Liturgy a Horse Lords z USA

ilustrační snímek

Na festivalu Beseda v Tasově na Hodonínsku příští rok vystoupí například Liturgy a Horse Lords ze Spojených států nebo severoirští Makeshift Art Bar....

18. listopadu 2025  9:21,  aktualizováno  9:21

Hlas onkologických pacientů představuje Cestu pacienta s plicní fibrózou

18. listopadu 2025  10:47

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.