Děti z hradecké Malšovy Lhoty se vrátily do své školy, otevření brzdil spor

Autor: iDNES.cz, ČTK
  11:52
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Prvňáčci při otevření opravené Základní a mateřské školy v Malšově Lhotě (1....

Prvňáčci při otevření opravené Základní a mateřské školy v Malšově Lhotě (1. září 2026) | foto: Město Hradec Králové

Opravená Základní a mateřská škola v Malšově Lhotě (31. srpna 2026)
Primátorka Pavlína Springerová (HDK) promluvila při otevření opravené Základní...
Prvňáčci při otevření opravené Základní a mateřské školy v Malšově Lhotě (1....
Prvňáčci při otevření opravené Základní a mateřské školy v Malšově Lhotě (1....
23 fotografií
Školáci se v úterý vrátili do opravené Základní a mateřské školy v Malšově Lhotě v Hradci Králové. Předchozí dva školní roky museli dojíždět do jiných škol, nejprve kvůli přestavbě a pak kvůli sporu o stavební povolení a chybějící kolaudaci opravené budovy.

Do malšovské školy dnes nastoupilo 85 dětí školního a 38 dětí předškolního věku. Školu navštěvují děti hlavně z Malšovy Lhoty a Svinar, ale také z centra Hradce Králové, Bělče i okolních vesnic.

„Přestože jsme byli v nejisté situaci, tak se nám přihlásilo 19 prvňáčků, za což jsme velice rádi,“ řekla ředitelka školy Iva Trojnová.

Druhý rok výuky v azylu, s kterým se nepočítalo, byl podle ní velice těžký. „Dělali jsme vše pro to, aby děti nepocítily, že jsme jinde,“ uvedla ředitelka. Zmínila i hektické stěhování, kdy 22 učitelů a zaměstnanců školy mělo jen dva týdny na přípravu školy na nový školní rok.

Prvňáčci při otevření opravené Základní a mateřské školy v Malšově Lhotě (1. září 2026)
Opravená Základní a mateřská škola v Malšově Lhotě (31. srpna 2026)
Primátorka Pavlína Springerová (HDK) promluvila při otevření opravené Základní a mateřské školy v Malšově Lhotě. (1. září 2026)
Prvňáčci při otevření opravené Základní a mateřské školy v Malšově Lhotě (1. září 2026)
23 fotografií

Přestavbu školy za 69 milionů korun bez DPH stavbaři dokončili loni. Město ale nemělo kolaudaci školy kvůli sporu o stavební povolení na rekonstrukci, které spolumajitel sousední nemovitosti napadl. Problém radnice řešila více než rok, kolaudační rozhodnutí se městu podařilo získat letos v polovině července.

Někteří rodiče měli výhrady k postupu města. Zvažovali, že kvůli nejistotě dají své děti na jinou školu. „Evidentně pochybili a nedokázali to přiznat,“ řekl na adresu města Jan Urban, jehož dcera dnes nastoupila do druhé třídy. Zejména pro rodiče předškoláků šlo o složité dva roky.

Už vybalují krabice. Škola se po sporu se sousedem vrací do nové budovy

„Dojíždění do náhradní školky Štefánikova bylo velmi komplikované, protože na okruhu se opravovala křižovatka Mileta a byly objížďky a kolony,“ uvedl jeden z rodičů.

Vedení města podle primátorky Pavlíny Springerové (Hradecký demokratický klub) dělalo maximum pro to, aby se děti mohly do školy vrátit.

„Cíle jsme dosáhli. Mám radost, že dnes děti jdou do svých tříd,“ uvedla primátorka. Rodičům ráno při zahájení školního roku poděkovala za trpělivost a za to, že nelehkou situaci zvládli.

Dojíždění v malšovské škole se v minulém školním roce týkalo téměř 90 dětí ze základní školy a skoro 40 dětí z mateřské školy.

Kvůli přestavbě školy dojížděly již celý školní rok 2024/2025. Děti ze základní školy, kterou tvoří první stupeň, dojížděly loni do ZŠ Mandysova, školní rok 2024/2025 strávily ve škole V Lipkách. Děti ze dvou tříd mateřské školy dál navštěvovaly ZŠ Štefánikova.

27. srpna 2026

Kdyby se městu kolaudaci pro opravenou malšovskou školu získat nepodařilo, dojížděli by žáci ode dneška do školní budovy V Lipkách, mateřská škola by pokračovala v ZŠ Štefánikova.

Rodičům dětí ze školy v Malšově Lhotě město po dobu dojíždění jinam odpustilo poplatky za školní družinu a mateřskou školu. Pro školáky zajistilo autobusovou dopravu. Na jaře magistrát jako kompenzaci za komplikace rodinám vyčlenil půl milionu korun na školu v přírodě a podobné aktivity.

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