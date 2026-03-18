Soud prohrál, ale návrat dětí do opravené školy soused blokuje dál

Tomáš Hejtmánek
  16:12aktualizováno  16:12
Dílčí vítězství má za sebou Hradec Králové v kauze přestavby základní a mateřské školy v Malšově Lhotě. Soused, který napadl stavební povolení kvůli tomu, že byl údajně opomenut, neuspěl s žalobou u hradeckého krajského soudu. Rychlý návrat dětí se však nečeká. Věcí se dál zabývá krajský úřad, kam soused podal i další podněty. Radnice doufá, že školu zkolauduje do září.
Škola v Malšově Lhotě dostala zateplení a nová okna, uvnitř se vyměnily rozvody, podlahy i povrchy stěn. (18. srpna 2025)

Krajský soud se nejprve loni v létě podnětem odmítl zabývat, protože už ho řeší krajský úřad, ale poté, co mu projednání v lednu nařídil Nejvyšší správní soud, shodil sousedovu žalobu ze stolu. Rozsudkem z 9. března odmítl jeho tvrzení, že postup města byl nezákonný.

„Soud konstatoval, že město nemělo povinnost zastavovat stavbu ani zahajovat řízení o odstranění stavby. Potvrdil, že město reagovalo na podněty občanů zcela adekvátně,“ uvedla primátorka Pavlína Springerová (HDK).

Pro školáky a jejich učitele však rozhodnutí soudu nic nemění. Dál se musejí učit v náhradních prostorách. Ke kolaudaci bude moci radnice přistoupit až poté, co krajský úřad vyřeší odvolání souseda proti postupu stavebního úřadu města.

Spolumajitel nedalekého pozemku tvrdí, že měl být součástí řízení, byť město rekonstruuje pouze školu, jejíž pozemek s ním nesousedí. K tomu ještě kritizuje dopravní napojení objektu.

„Ani po roce od podání odvolání nebylo (městem) doloženo přezkoumatelné závazné stanovisko příslušného dopravního orgánu, které by potvrdilo, že zvolené dopravní řešení je z hlediska bezpečnosti provozu a pohybu dětí vyhovující,“ uvedl soused minulý týden v otevřeném dopise vedení města.

Radnice však nyní dopravní napojení stavby neřeší. Tento stavební objekt má být součástí až následující etapy rekonstrukce.

Třicet dalších podání

Soused navíc opakovaně označil úředníky města i kraje za podjaté, což dvakrát zamítlo ministerstvo pro místní rozvoj.

„Podjatost je již vyřešená, takže krajský úřad nyní již rozhoduje ve věci samé. Situaci však komplikují nová podání a dotazy, které nám soused zasílá. Úředníci na ně musejí reagovat,“ popsal další zdržení mluvčí Královéhradeckého kraje Dan Lechmann.

Soused na úřad poslal už kolem tří desítek podání. Některá mají i obsáhlé přílohy. Nově úředníci prověřují také to, zda projekt není v rozporu s novým územním plánem města, přestože byl povolený dávno před jeho platností.

„Účastník řízení využívá veškeré systémové možnosti, aby řízení prodloužil. Přebírá si dokumenty v poslední den termínu, některá podání nepodepsal, takže jsme museli ověřovat autora,“ doplnil mluvčí.

Přesto krajský úřad očekává, že by mohl případ rozhodnout do prázdnin. To by dávalo městu prostor zkolaudovat školu do září.

„Škola se nemůže nastěhovat bez kolaudace, nelze jít do předčasného užívání, jako třeba u dopravních staveb. Je absurdní, že český správní řád umožňuje jednotlivci stavební řízení opakovaně napadat a prodlužovat,“ řekl náměstek primátorky pro investice Lukáš Řádek (TOP 09).

Radnice školáky už v září přesunula do Základní školy Mandysova a školku do Štefánikovy ulice. Školákům od počátku sloužil svozový autobus, od března vozí i děti z mateřinky. Radnice musela zajistit nejen vůz a řidiče, ale ve spolupráci s pedagogickou fakultou také doprovod dětí.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

