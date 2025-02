Třebechovice testují automat na vracení pet lahví a plechovek

Automat na zpětný odběr zálohovaných obalů získala radnice na testování po dobu tří měsíců. Za první týdny pilotního provozu do něj lidé vložili už přes 2 tisíce pet lahví a plechovek.

Automat dokáže poznat, zda jsou obaly prázdné a lahev se zbytkem tekutiny nepřijme. Přístroj načítá čárové kódy výrobků a porovnává hmotnost obalu s údaji v databázi. Vložit do něj lidé mohou pet lahve od jedné deci do tří litrů, plechovky do jednoho litru.

Automat bude v areálu technických služeb do poloviny dubna. Radnice pak vyhodnotí výsledky soutěže a kdo vytřídí nejvíce obalů, odpustí mu roční poplatek za svoz odpadu. Soutěžící na druhém a třetím místě budou mít 50procentní slevu z poplatku.