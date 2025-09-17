Součástí projektu má být také obnova zámeckého parku. Dokončení obnovy nelze podle zástupce investora očekávat dřív než za čtyři roky.
„Zástupci investora, který chce pro historický objekt najít nové využití, získali na začátku září souhlas Národního památkového ústavu (NPÚ) s jeho revitalizací. Investor nyní pracuje na studii proveditelnosti záměru vybudovat v zámku a jeho okolí bydlení pro seniory s ohledem na podmínky památkářů,“ sdělil mluvčí firmy Tomáš Perman.
Záměrem je vybudovat v areálu domov hotelového typu pro aktivní seniory, který bude fungovat na principu dlouhodobých pronájmů.
Projekt zahrnuje také celkovou obnovu zámeckého areálu včetně parku a zachování bývalého pivovarského sklepa.
Jedním z cílů je park a část zámku zpřístupnit veřejnosti, čímž se rozšíří centrum obce. Celkové náklady odhaduje investor na stovky milionů korun s předpokládanou dobou návratnosti investice za více než 20 let.
Doplní pivovar, jaký tu býval
„S investorem jsme dospěli ke společnému pohledu na to, co je ze zámecké budovy nezbytné zachovat a obnovit beze změn, a v jakém rozsahu je smysluplné a možné zámek obnovit jako zcela současnou architekturu. Souhlasíme i se způsobem doplnění areálu bývalého pivovaru, které vychází z doloženého historického rozsahu,“ uvedl ředitel územního pracoviště NPÚ v Josefově Jiří Balský.
U zámku zůstane zachované původní čelní křídlo se schodištěm. Konstrukce, které již nelze zachránit, budou nahrazeny novými, navazujícími na historický kontext. Severní a východní křídlo budou postaveny nově při zachování charakteristické formy původních křídel, což zajistí kontinuitu historického vzhledu, uvedl investor.
Západní křídlo bude podle něj ctít původní tvar, avšak v moderním pojetí. Nádvoří zámku bude na úrovni přízemí zastřešené kruhovou chodbou propojující všechna křídla. Uprostřed vznikne otevřené atrium.
Renovace zámeckého parku počítá s využitím původních místních dřevin a také obnovou historických cest. Před zámkem bude centrální fontána, sochy, zámecká brána a další prvky.
Požár byl úmyslný, padl trest
Památka vyhořela v létě 2018, od té doby nemá střechu a chátrá. Policejní vyšetřování ukázalo, že požár byl založený úmyslně. Tehdejší majitel dostal devítiletý trest i za další požár na Pelhřimovsku, letos neúspěšně žádal o propuštění.
|
19. srpna 2018
V roce 2024 koupila ruinu zámku společnost Pec Resort Invest, nyní Krkonoše Resort Invest.
Společnost vlastní více realitních projektů v Krkonoších, například hotely Grand Hotel Hradec v Peci pod Sněžkou nebo hotely Omnia a Residence Vyhlídka v Janských Lázních. Jejím většinovým akcionářem je investor Tomáš Otruba, který má trvalé bydliště v Peci pod Sněžkou.