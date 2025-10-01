Přednáška se zaměří na povýšení rodiny do šlechtického stavu, budování reprezentativních sídel, mecenášské a charitativní aktivity rodiny a bohatou spolupráci s umělci a architekty při zařizování rodového sídla před sto lety. Svůj otisk tu zanechal Dušan Jurkovič, Pavel Janák a další.
V říjnu zámek otevírá o víkendech od 10 do 16 hodin. Je možné navštívit prohlídkový okruh Zámecké interiéry, věž Máselnici a zahrady. Bude otevřeno také během podzimních prázdnin od 27. do 31. října.
Do 18. října je možné v rámci prohlídek zámeckých interiérů zhlédnout ve Velkém sále zámku a v zámeckých arkádách výstavu s názvem Fotografie 2025.
Výjimečnou událostí budou prohlídky s hodinářem Karlem Nývltem v sobotu 25. října od 10, 12 a 14 hodin. Návštěvníci si prohlédnou první patro zámku a na závěr se dostanou až k zámeckým hodinám věže Máselnice. Na speciální prohlídky se dostane vždy pouze deset lidí, vstupenky se dají rezervovat na telefonu 491 470 523 nebo na emailu pokladna@zameknm.cz. Všechny vstupenky budou zařazeny do slosování o náramkové hodinky s erbem rodiny Bartoň-Dobenín.
Školní skupiny mohou vybírat ze tří exkurzí. Správa zámku nabízí dva prohlídkové okruhy nebo prohlídku s názvem „Ornament na zámku“, zaměřenou na výtvarné styly.
Otevřený pro malé i velké návštěvníky bude i Kouzelný zámek čaroděje Percivala, který přichystala agentura Dodna party. Ve stálé expozici je k vidění například jeho alchymistická pracovna, kancelář nebo výrobna košťat.
„V říjnu a listopadu je výstava rozšířena o speciální expozici Lego is back, která potěší milovníky barevných kostek všech generací. Za příznivého počasí lze zavítat do Percivalovy zahrady, kde na vás čeká malý zvěřinec, Lesní svět, trpasličí vesnička a interaktivní aktivity. Během podzimních prázdnin se navíc můžete těšit na doprovodný program - kolotoč, střelnici nebo malé tržiště,“ pozvala Lucie Oubrechtová ze správy zámku.
V říjnu je Kouzelný zámek otevřen každý pátek, sobotu a neděli, a také po celý týden během podzimních prázdnin, vždy od 10 do 16 hodin. Funguje i čarokavárna U děravého kotle. Více informací na www.kouzelnyzamek.cz.