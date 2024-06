Vězni čtveřici na svobodě úkolovali, ta drogy do Valdic posílala v propiskách

Balíček s podezřelou látkou odhalila vězeňská služba při kontrole zásilek loni v září. V krátké době se to pak ještě opakovalo.

Drogy nebo jiná zneužitelná léčiva byla ukrytá třeba v manžetě tepláků, v houbičkách na mytí nádobí, v propisovacích tužkách, v náplastech či pěnových samolepkách.

„Krajští a jičínští kriminalisté usilovnou prací rozpletli dlouhý řetězec, na jehož konci stálo sedm členů organizované skupiny ve věku od 26 do 56 let. Čtyři z nich byli ve výkonu trestu a instruovali osoby z venku, jak zakázané látky konspirativně doručovat, aby se k nim dostaly do věznice a mohli je dále distribuovat dalším odsouzeným,“ popsala případ mluvčí jičínské policie Karolína Macháčková.

Celkem sedm lidí je obviněných coby organizovaná skupina, dva další čelí obvinění z přečinu.

Za spáchání zvlášť závažného zločinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy a přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání hrozí až 10 let vězení.

Loni v lednu policie uzavřela případ pašování drog do věznice Valdice se sedmi obviněnými. Podle spisu obžalovaní jednali jako členové organizované skupiny složené ze čtyř mužů a tří žen. Tři z nich byli vězni. Případ začal tím, že vězeňská služba v květnu 2021 zachytila 40 gramů pervitinu. Členy gangu, kteří nebyli ve vězení, policie dopadla začátkem roku 2022.

Ve věznici Valdice, která bývá označována za nejtěžší žalář v zemi, si trest odpykává více než tisíc vězňů. Součástí věznice je i oddělení pro doživotně odsouzené.

Vězeň ještě z Valdic poslal kamarádovi na Mírov pervitin, po propuštění ho zadrželi: