Autobusy v patnáctitisícovém Dvoře Králové nad Labem na Trutnovsku budou ode dneška odjíždět místo z autobusového nádraží z provizorních stání v Dobrovského ulici a v ulici 17. listopadu. Důvodem je přestavba autobusového nádraží, která již postoupila přímo do prostoru plochy se zastávkami. Dosud stavbaři od loňského prosince pracovali zejména na přestavbě výpravní budovy.
Autobusové nádraží ve Dvoře Králové nad Labem je významným přestupním uzlem veřejné dopravy pro celý Královéhradecký kraj. Přestavba nádraží za 133 milionů korun na moderní dopravní terminál patří mezi investiční priority města.
V Dobrovského ulici, která je od autobusového nádraží vzdálená asi 200 metrů, budou čtyři odjezdová stanoviště a jedno výstupní. Další náhradní autobusová zastávka se dvěma místy bude v nově vybudovaném parkovacím zálivu v ulici 17. listopadu v sousedství autobusového nádraží. Dočasné zastávky budou využívat i linky městské hromadné dopravy.
Přestavba nádraží by měla trvat přibližně do poloviny roku 2027. Stavbaři také od března upravují přilehlá veřejná prostranství v ulicích Erbenova a 17. listopadu. Součástí stavby bude i nová křižovatka v ulici 17. listopadu.
Zásadní pro přestavbu bylo získání nádraží do majetku města. Téměř hektarový areál město koupilo od dopravní společnosti Arriva na konci roku 2019 za 9,9 milionu korun. V roce 2021 se strany dohodly na koupi výpravní budovy a přilehlého pozemku za 4,95 milionu korun. V roce 2022 město na obnovu a využití areálu vypsalo architektonickou soutěž, jejímž vítězem se stal brněnský ateliér M2AU.