Záštitu nad akcemi ke 160. výročí bitvy u Hradce Králové převzal prezident Pavel

Autor: ČTK
  13:55aktualizováno  13:55
Sledovat Metro na Googlu
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Hlavní vzpomínkové akce ke 160. výročí bitvy u Hradce Králové budou 3. až 5. července na historickém bojišti na Chlumu u Hradce Králové a v centru města. Záštitu nad letošní akcí převzal prezident republiky Petr Pavel, informovali dnes ČTK zástupci organizátorů. Zdůrazňují především mravní a pietní rozměr připomínky.

"Této oficiální podpory ze strany pana prezidenta si nesmírně vážíme. Udělení záštity hlavou státu potvrzuje mimořádný historický, společenský i mezinárodní význam celé připomínky a současně oceňuje práci všech organizátorů a partnerů projektu," uvedl ředitel projektu Königgrätz 1866 Radek Balcárek.

Program nabídne pietní akty, vojensko-historické ukázky, koncerty, historické trhy i bitevní rekonstrukce připomínající události prusko-rakouské války roku 1866.

Letošní 160. výročí bitvy připomene jednu z nejvýznamnějších událostí evropských dějin 19. století, při níž se střetla pruská armáda s vojsky Rakouského císařství a jeho spojence, Saského království. Bitva zásadním způsobem ovlivnila další politický vývoj střední Evropy i formování moderních evropských států.

"S nejvyšší úctou a pokorou vzpomeneme na tisíce padlých, kteří jsou pohřbeni na královéhradeckém bojišti a jejichž památku si společně každoročně připomínáme. Zachování historické paměti a péče o tato pietní místa je naším společným závazkem," dodal Balcárek.

V pátek 3. července začne program v 17:00 na Velkém náměstí v historickém centru Hradce Králové, ve 22:00 bude ohňová show na koních. Na Velkém náměstí bude program pokračovat také v sobotu. Bitevní ukázky budou dvě, v sobotu 4. července od 19:00 menší v Šimkových sadech v Hradci Králové a hlavní bitevní scéna s doprovodným programem bude v neděli 5. července od 15:00 na Chlumu. Zúčastní se jí přes 800 členů spolků vojenské historie z ČR i zahraničí. Na programu jsou od 3. července také výstavy, konference, bohoslužby, pietní akty a ceremonie.

Na programu akce spolupracují Garda města Hradce Králové, Komitét pro udržování památek z války roku 1866, Muzeum východních Čech v Hradci Králové, statutární město Hradec Králové a Královéhradecký kraj. Projekt vzniká v součinnosti s dalšími institucemi a spolky z Česka i zahraničí.

Bitva u Hradce Králové byla rozhodujícím střetem v prusko-rakouské válce a jednou z největších bitev 19. století v Evropě. Boje vyvrcholily 3. července, kdy se v jediném dni střetlo 436.000 vojáků a po krvavém boji zůstalo na 16.000 mrtvých a pohřešovaných. Rakouské jednotky bitvu prohrály a habsburský trůn musel přijmout pruské podmínky příměří.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Denně pod ní projdou tisíce turistů. Skrytou korunu na Karlově mostě v Praze neznají ani místní

Staroměstská mostecká věž byla zamýšlena jako triumfální oblouk, oslavující...

Tento historický detail uniká téměř všem návštěvníkům jedné z nejpopulárnějších pražských památek. Ve Staroměstské mostecké věži u Karlova mostu se nad průjezdem ukrývá kamenná královská koruna,...

Malíř Jan Samec a herec Jiří Štěpnička. Dva bratři, kteří si nejdou po krku, ale pochválí se

Vernisáž dvou Janů Samců v galerii Nová síň v Praze zahajoval herec Jiří...

Umělecký „klan“ širší rodiny Jana Samce je rozsáhlejší, než si kdo umí představit. Jeho bratrem je herec Jiří Štěpnička – spojuje je společný otec Jan Samec, manžel herecké hvězdy první republiky...

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla ambiciózním projektem, na němž se podíleli špičkoví výtvarníci své doby. Trasa B měla demonstrovat...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta

Praha nabízí celou řadu možností, kde se ukrýt před hlukem velkoměsta a s...

Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta? Za výstavními fasádami pražských domů se ukrývají o něco tajemnější dvorky s podniky, do kterých...

Zákaznická nedůvěra roste. Řezání bot pásovou pilou se stalo globálním hitem

Pitvání bot se stalo globálním hitem.

Uvnitř luxusních tenisek za desítky tisíc korun se klidně mohou nacházet místo kvalitních výplní jen levné kartonové výztuhy. V „poctivých“ vysokých botách značek Timberland či Dr. Martens najdete...

Dozorce, kterému při převozu utekl vězeň, vyvázne bez trestu

Eskorta odváží z jednání o prodloužení vazby Tomáše Jiřikovského v bitcoinové...

Trestní stíhání dvaašedesátiletého dozorce z kynšperské věznice, jemuž při převozu odsouzených jeden z nich utekl, podmíněně zastavil státní zástupce Roman Šustáček. Generální inspekce bezpečnostních...

28. května 2026  13:52,  aktualizováno  13:52

MS v hokeji 2026 vstupuje do play off. V kolik hrají Češi a kdo vyzve silnou Kanadu?

Na snímku je hokejový stadion BCF Arena, ve kterém se odehrají zápasy základní...

Mistrovství světa v hokeji 2026 pokračuje ve středu 27. května očekávanými čtvrtfinálovými zápasy. Ve hře už je přímý postup mezi nejlepší čtyři týmy turnaje a fanoušci se mohou těšit na několik...

28. května 2026  13:49

Brno-střed nabídne studentům sdílené bydlení ve velkometrážních bytech

ilustrační snímek

Městská část Brno-střed nabídne studentům vysokých i středních škol ke sdílenému bydlení velkometrážní byty, o které je dlouhodobě nízký zájem. Pro pilotní...

28. května 2026  12:01,  aktualizováno  12:01

Státní zástupkyně zrušila moje trestní stíhání, oznámil liberecký hejtman Půta

Martin Půta po jednání SLK a SPOLU (20. října 2025)

Trestní stíhání, které proti libereckému hejtmanovi Martinu Půtovi zahájila policie v říjnu 2025 proto, že údajně nenahlásil trestný čin, státní zástupkyně ve středu zrušila. Politik o tom informoval...

28. května 2026  13:12,  aktualizováno  13:43

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Unikátní kaple v Černé má 20 let. Vystoupí v ní herci Boková, Matásek a Javorský

Dřevěná stavba byla dokončena a vysvěcena v červnu roku 2006 a svým moderním a...

Kdo dosud neviděl či nenavštívil kapli svatého Antonína Paduánského v Černé na Žďársku, výjimečné dílo architektů Ladislava Kuby a Tomáše Pilaře, má v červnu nevšední možnost. Nejenže na vlastní oči...

28. května 2026  13:42,  aktualizováno  13:42

Valašské Meziříčí a Beleaf: Uhlíkové offsety zafinancují obnovu lesů

28. května 2026  13:32

Z požáru střechy školy obvinili svářeče. Neměl připravené místo opravy a šidil dohled

Hasiči Zlínského kraje zlikvidovali požár střechy budovy střední školy v České...

Za loňský požár střechy Střední školy pedagogické a sociální ve Zlíně může podle policie svářeč, který ji opravoval a nedodržel podmínky požární bezpečnosti. Kriminalisté muže středního věku obvinili...

28. května 2026  13:32

Moravskoslezský kraj podpoří nadané studenty při studiu v zahraničí

ilustrační snímek

Moravskoslezský kraj finančně podpoří mimořádně nadané studenty, kteří chtějí studovat na nejprestižnějších evropských a světových univerzitách. Nový dotační...

28. května 2026  11:45,  aktualizováno  11:45

Žalobce navrhl vazbu pro 11. zadrženého v kauze žhářského útoku na zbrojovku

ilustrační snímek

Státní zástupce navrhl pro posledního zadrženého kvůli březnovému žhářskému útoku na zbrojovku v Pardubicích vazbu. Návrh dnes podal tamnímu okresnímu soudu,...

28. května 2026  11:35,  aktualizováno  11:35

Galerie v Bludově na Šumpersku představí výstavu grafika Dudka

ilustrační snímek

Venkovní Galerie Adolfa Kašpara v Bludově na Šumpersku představí díla grafika a ilustrátora Josefa Dudka. Expozice nazvaná Zblízka návštěvníkům nabídne...

28. května 2026  11:36,  aktualizováno  11:36

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Samosběr jahod v Olomouckém kraji 2026: kdy začnou a kam je nutná rezervace

Samosběr jahod v Prostějově

Po loňské bídné sezoně v Olomouckém kraji, kdy hned dvě velké jahodárny měly výpadek a musely kvůli počasí omezit samosběry, to letos vypadá na pravé hody. Pěstitelé hlásí vydařenou úrodu – ovoce...

28. května 2026  13:02,  aktualizováno  13:02

Olomouc hostí souboj amatérských fotbalistů o Superpohár. Vstupné pomůže dobré věci

Jižní tribuna olomouckého Androva stadionu, ve které jsou byty a skyboxy.

Hrají okresní přebor, tedy až osmou ligu. Ve čtvrtek ale amatérští fotbalisté okusí zázemí a atmosféru prvoligového Androva stadionu v Olomouci, který od 17 hodin hostí finále „olomouckého“...

28. května 2026  13:02,  aktualizováno  13:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.