Záštitu nad akcemi ke 160. výročí bitvy u Hradce Králové převzal prezident Pavel

Hlavní vzpomínkové akce ke 160. výročí bitvy u Hradce Králové budou 3. až 5. července na historickém bojišti na Chlumu u Hradce Králové a v centru města. Záštitu nad letošní akcí převzal prezident republiky Petr Pavel, informovali dnes ČTK zástupci organizátorů. Zdůrazňují především mravní a pietní rozměr připomínky.
"Této oficiální podpory ze strany pana prezidenta si nesmírně vážíme. Udělení záštity hlavou státu potvrzuje mimořádný historický, společenský i mezinárodní význam celé připomínky a současně oceňuje práci všech organizátorů a partnerů projektu," uvedl ředitel projektu Königgrätz 1866 Radek Balcárek.
Program nabídne pietní akty, vojensko-historické ukázky, koncerty, historické trhy i bitevní rekonstrukce připomínající události prusko-rakouské války roku 1866.
Letošní 160. výročí bitvy připomene jednu z nejvýznamnějších událostí evropských dějin 19. století, při níž se střetla pruská armáda s vojsky Rakouského císařství a jeho spojence, Saského království. Bitva zásadním způsobem ovlivnila další politický vývoj střední Evropy i formování moderních evropských států.
"S nejvyšší úctou a pokorou vzpomeneme na tisíce padlých, kteří jsou pohřbeni na královéhradeckém bojišti a jejichž památku si společně každoročně připomínáme. Zachování historické paměti a péče o tato pietní místa je naším společným závazkem," dodal Balcárek.
V pátek 3. července začne program v 17:00 na Velkém náměstí v historickém centru Hradce Králové, ve 22:00 bude ohňová show na koních. Na Velkém náměstí bude program pokračovat také v sobotu. Bitevní ukázky budou dvě, v sobotu 4. července od 19:00 menší v Šimkových sadech v Hradci Králové a hlavní bitevní scéna s doprovodným programem bude v neděli 5. července od 15:00 na Chlumu. Zúčastní se jí přes 800 členů spolků vojenské historie z ČR i zahraničí. Na programu jsou od 3. července také výstavy, konference, bohoslužby, pietní akty a ceremonie.
Na programu akce spolupracují Garda města Hradce Králové, Komitét pro udržování památek z války roku 1866, Muzeum východních Čech v Hradci Králové, statutární město Hradec Králové a Královéhradecký kraj. Projekt vzniká v součinnosti s dalšími institucemi a spolky z Česka i zahraničí.
Bitva u Hradce Králové byla rozhodujícím střetem v prusko-rakouské válce a jednou z největších bitev 19. století v Evropě. Boje vyvrcholily 3. července, kdy se v jediném dni střetlo 436.000 vojáků a po krvavém boji zůstalo na 16.000 mrtvých a pohřešovaných. Rakouské jednotky bitvu prohrály a habsburský trůn musel přijmout pruské podmínky příměří.