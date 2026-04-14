Zastupitelé H.Králové navrhli odvolat poslance Doksanského (ANO) z vedení hokeje

Autor: ČTK
  16:28aktualizováno  18:48
ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Zastupitelé Hradce Králové dnes navrhli odvolat poslance a opozičního zastupitele Denise Doksanského (ANO) z funkce člena představenstva extraligového hokejového klubu Mountfield HK. Učinili tak na návrh koaličního zastupitele Kamila Podroužka (za Hradecký demokratický klub). Podroužek návrh zdůvodnil Doksanského působením ve Střední škole Sion High School, která měla zhruba před čtyřmi lety s některými studenty a jejich rodiči spory o školné. Pro konec Doksanského ve vedení klubu byla nejtěsnější většina 19 koaličních zastupitelů. Zbylých 18 zastupitelů nehlasovalo nebo nebylo přítomno. O samotném odvolání bude jednat valná hromada klubu, který společně vlastní firma Mountfield a město.

Doksanský se z dnešního jednání zastupitelstva omluvil kvůli pracovní cestě do Izraele s delegací ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé). Obvinění z neoprávněného vymáhání školného po studentech označil za nepravdivá. Zastupitelstvo by podle něj nemělo být porotou, která by měla obvinění posuzovat, uvedl v textu omluvy z dnešního jednání. Dříve uvedl, že jím vedené školy Sion za čtvrt století existence měly až tisíce spokojených studentů a jejich rodičů.

Zastupitelstvo uložilo městem nominovaným členům představenstva hokejového klubu iniciovat svolání valné hromady klubu, kdy na programu bude odvolání Doksanského z představenstva. Se svoláním valné hromady bude muset souhlasit i druhý spolumajitel klubu, tedy společnost Mountfield. Představitelé města uvedli, že druhý akcionář s valnou hromadou souhlasí. Doksanský je členem představenstva klubu od roku 2023, předtím od roku 2019 zasedal v dozorčí radě.

"Klub má významnou mládežnickou základnu, v jeho představenstvu by tedy neměl být nikdo, pro koho jsou děti a studenti jen nástrojem zisku," uvedl v návrhu Podroužek. Vyjádřil i pochybnosti o Doksanského odborné způsobilosti být ve vedení klubu. "Osoba Denise Doksanského nemá co pohledávat ve funkci představenstva Mountfieldu HK," řekl Podroužek. Podle něj Doksanský dosud neobjasnil věci "které mu jsou kladeny za vinu". Klub ANO před dnešním jednáním Podroužka žádal, aby svůj návrh kvůli nepřítomnosti Doksanského z dnešního jednání stáhl. Podroužek to odmítl.

Pochyby o správnosti odvolání Doksanského vyjádřil radní a lídr ODS Martin Soukup. "Nemůžu se smířit s tím, že odvoláváme Denise Doksanského z představenstva hokejového klubu a na druhou stranu řešíme jeho podnikání ve školství. Takto bychom to spojovat neměli. Pokud by pochybil v představenstvu jako člen, pak ano, ale s tímto se vnitřně ztotožnit nemůžu," uvedl Soukup před svým kladným hlasováním.

Podle primátorky Pavlíny Springerové (Hradecký demokratický klub) vzdělávání a klub spolu vazbu mají, protože klub má i mládežnické kategorie chlapců a dívek. "Člověk s takovým kreditem nemá reprezentovat město," míní.

Zastupitelé o Doksanského škole diskutovali již na minulých zasedáních. Na březnovém jednání s Doksanského kritikou vystoupili dva rodiče, kteří měli se školou kvůli školnému spory. Doksanský jejich vystoupení označil za snůšku manipulací a lží. "Oproti tomu stojí desítky rodičů, kteří říkají jiné příběhy," uvedl. Před dnešním hlasováním na zastupitelstvu s kritikou Doksanského opět vystoupili dva rodiče.

V lednu zastupitel a bývalý děkan hradecké pedagogické fakulty Pavel Vacek (za Piráty) s odkazem na informace médií označil Doksanského jednání za "odpudivé a lidsky nepřijatelné". Studenty si podle něj bral jako rukojmí. Doksanský nařčení z údajně neoprávněného vymáhání dluhů odmítl. "Obvinění jsou mediální bublina, jsou zcela nesmyslná a lživá," uvedl.

Zastupitelé v lednu na Vackův návrh doporučili radním města odvolat Doksanského (ANO) z komise městské rady pro výchovu a vzdělávání. Doksanský v únoru na členství v komisi sám rezignoval. Zdůvodnil to pracovním vytížením po zvolení poslancem, jímž se stal loni v říjnu.

Doksanského škola chtěla po některých studentech doplatky školného, rodiče to odmítali s tím, že o částkách nevěděli. Některým žákům maturitního ročníku proto škola přerušila výuku. Z vyjádření úřadů z jara 2022 vyplynulo, že šlo o nezákonný postup. Škola nakonec studenty k maturitě připustila. Sociální stipendijní program se sníženým školným, ohledně jehož pravidel spor vznikl, pak škola zrušila.

V Hradci Králové vládne koalice čtyř subjektů, a to koalice Hradeckého demokratického klubu (HDK) a TOP 09, ODS, Piráti a uskupení Změna pro Hradec a Zelení. Čtyři strany koalice mají 18 mandátů, většinu v 37členném zastupitelstvu opírají o tři přeběhlíky zvolené za Rozvíjíme Hradec a za hnutí ANO.

Nejčtenější

Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled

Dvorecký most

Příští pátek se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi Lihovarem a Podolím. Už od soboty 18. dubna přinese most zásadní změny v pražské MHD – promění...

Netradiční dobrodružná hřiště dobývají Prahu. Najdete je na Vypichu, Solidaritě i Žižkově

Na hřištích vznikají bunkry, prolézačky a další atrakce. A to nejen díky...

Po úspěšných pilotních projektech Na Kocínce a Pod Juliskou se koncept adventure playground poprvé v České republice usazuje natrvalo. Netradiční hřiště vracejí dětem do rukou skutečné nástroje a...

Dvorecký most otevře za týden. Zatím je tu staveniště se schovaným „vodníkem“

Dvorecký most, který spojí Prahu 4 a 5, se otevře 17. dubna, pravidelný provoz...

Už příští týden se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobus. Most, který propojí Prahu 4 a 5, je výjimečný. Auta na něj nesmí, zato nabídne prostor pro MHD, pěší i cyklisty a...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě

Marta Jandová (2025)

Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují po boku zkušených tanečníků o přízeň diváků. Jubilejní ročník soutěže slibuje zvučná jména...

Putin poručil, ale soudruzi nesplnili. Legendární Kukuruzniky zase vytáhnou z hangárů

Antonov An-2

Čeští parašutisté ji dobře znají, dodnes létá na kdejakém letišti. AN-2 zvaný Andula posloužil k prvním seskokům mnoha generacím výsadkářů v civilu i v armádě. Rusové ho chtěli nahradit moderním...

„Upřímně nevím, jak to řešit.“ Obec nemá ve školce dost míst a bude platit rodičům

Ilustrační snímek

Zápisy do mateřských škol skončily a ředitelky a zřizovatelé vyhodnocují, kolik dětí se jim přihlásilo a kolik musejí odmítnout. Od začátku letošního roku jim zákon přikazuje najít místo pro každé...

15. dubna 2026  8:22

Zvedněte se z gauče! Běžecký festival rozběhá na začátku května Plzeň

15. dubna 2026  8:15

Zemřela „tetička Pachtová“. Přímočará žena předávala hanácké lidové tradice

Malérečka Marie Pachtová

Když vypravovala tetička Pachtová, všichni ztichli a hltali její slova, vzpomíná emeritní předsedkyně Hanáckého folklorního spolku Hana Pospíšilíková na Marii Pachtovou, která v sobotu v...

14. dubna 2026  16:52,  aktualizováno  15. 4. 8:08

ORLEN v Česku rozšiřuje síť ultrarychlého dobíjení a chce být jedničkou

15. dubna 2026

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Hvězdy fantasy míří do Prahy. Nový festival přiveze herce z Pána prstenů i Upířích deníků

Z filmu Pán prstenů

Praha se letos v květnu promění v ráj fanoušků fantasy, sci-fi a seriálových hitů. Festival For The Love of Fantasy, který pravidelně vyprodává haly ve Velké Británii, dorazí poprvé do Česka. O...

15. dubna 2026  7:47

Dopravci sčítají ztráty kvůli cenám paliv, růst nákladů jde do milionů za měsíc

Dopravní terminál Hranečník na okraji Ostravy bude v provozu už téměř rok.

Za velký problém a výraznou finanční zátěž označují autobusoví dopravci v kraji prudký nárůst cen paliv v souvislosti s válkou v Íránu. Podle některých by měl se situací pomoci zadavatel dopravní...

15. dubna 2026  7:22,  aktualizováno  7:22

Domácí násilí na mužích existuje. V hádce ustupují z obav, že se to otočí proti nim

ilustrační snímek

Přesná data o domácím násilí na mužích v Česku chybějí, protože statistiky často nerozlišují oběti podle pohlaví. Podle odborníků ale muži často v hádce rezignují. I z důvodu, že by sami mohli být...

15. dubna 2026  6:42,  aktualizováno  6:42

Letos v létě mohou na vodu v pohodě vyrazit i nováčci. Mapy ukážou řeky, jak je neznáte

Objevte v létě střední Čechy! Vyrazit můžete třeba na Berounku.

A co mapky, máte? A můžeme je vidět? Jistě! Než vyrazíte za krásami středních Čech, můžete se ještě před cestou mrknout do různých map, které vydala Středočeská centrála cestovního ruchu.

15. dubna 2026  4:18,  aktualizováno  8:27

Nová dominanta centra Brna. Dům se zkoseným vrcholem připomíná slavný mrakodrap

Nový šestnáctipodlažní bytový dům vyrůstá ve vnitrobloku ulic Křenové a...

Brno získá novou výraznou dominantu díky vznikající druhé fázi projektu Nová Křenová. Ve vnitrobloku u této ulice se nyní staví šestnáctipodlažní bytový dům, který dosáhne výšky zhruba 60 metrů. Jeho...

15. dubna 2026  6:12,  aktualizováno  6:12

VIDEOSTREAM PROTEXT ZDARMA: Živě: Vyhodnocení soutěže Historické město roku 2025

15. dubna 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Policie obvinila cestující, kteří se poprali s revizory. Video rvačky budilo emoce

V trolejbusu v Ostravě se poprala rodina černých pasažérů s revizory

Z ublížení na zdraví a výtržnictví obvinili policisté v Ostravě 30letého muže a jeho o rok starší partnerku. Ti se loni v červenci v trolejbusu v centru Ostravy pohádali a poprali s revizory, kteří...

14. dubna 2026  20:32,  aktualizováno  15. 4. 5:55

Psů v olomouckém útulku nebývá tolik jako dřív, nárazově ho plní množírny

Psi v útulku v olomoucké části Neředín čekají na adopci. (4. března 2026)

Zhruba padesátka psů se aktuálně nachází v útulku, jež sídlí v olomoucké čtvrti Neředín. Jejich počet se však průběžně mění – většinou přicházejí jednotlivě, občas však dorazí velká skupina z...

15. dubna 2026  5:02,  aktualizováno  5:02

