Zastupitelé Hradce Králové dnes navrhli odvolat poslance a opozičního zastupitele Denise Doksanského (ANO) z funkce člena představenstva extraligového hokejového klubu Mountfield HK. Učinili tak na návrh koaličního zastupitele Kamila Podroužka (za Hradecký demokratický klub). Podroužek návrh zdůvodnil Doksanského působením ve Střední škole Sion High School, která měla zhruba před čtyřmi lety s některými studenty a jejich rodiči spory o školné. Pro konec Doksanského ve vedení klubu byla nejtěsnější většina 19 koaličních zastupitelů. Zbylých 18 zastupitelů nehlasovalo nebo nebylo přítomno. O samotném odvolání bude jednat valná hromada klubu, který společně vlastní firma Mountfield a město.
Doksanský se z dnešního jednání zastupitelstva omluvil kvůli pracovní cestě do Izraele s delegací ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé). Obvinění z neoprávněného vymáhání školného po studentech označil za nepravdivá. Zastupitelstvo by podle něj nemělo být porotou, která by měla obvinění posuzovat, uvedl v textu omluvy z dnešního jednání. Dříve uvedl, že jím vedené školy Sion za čtvrt století existence měly až tisíce spokojených studentů a jejich rodičů.
Zastupitelstvo uložilo městem nominovaným členům představenstva hokejového klubu iniciovat svolání valné hromady klubu, kdy na programu bude odvolání Doksanského z představenstva. Se svoláním valné hromady bude muset souhlasit i druhý spolumajitel klubu, tedy společnost Mountfield. Představitelé města uvedli, že druhý akcionář s valnou hromadou souhlasí. Doksanský je členem představenstva klubu od roku 2023, předtím od roku 2019 zasedal v dozorčí radě.
"Klub má významnou mládežnickou základnu, v jeho představenstvu by tedy neměl být nikdo, pro koho jsou děti a studenti jen nástrojem zisku," uvedl v návrhu Podroužek. Vyjádřil i pochybnosti o Doksanského odborné způsobilosti být ve vedení klubu. "Osoba Denise Doksanského nemá co pohledávat ve funkci představenstva Mountfieldu HK," řekl Podroužek. Podle něj Doksanský dosud neobjasnil věci "které mu jsou kladeny za vinu". Klub ANO před dnešním jednáním Podroužka žádal, aby svůj návrh kvůli nepřítomnosti Doksanského z dnešního jednání stáhl. Podroužek to odmítl.
Pochyby o správnosti odvolání Doksanského vyjádřil radní a lídr ODS Martin Soukup. "Nemůžu se smířit s tím, že odvoláváme Denise Doksanského z představenstva hokejového klubu a na druhou stranu řešíme jeho podnikání ve školství. Takto bychom to spojovat neměli. Pokud by pochybil v představenstvu jako člen, pak ano, ale s tímto se vnitřně ztotožnit nemůžu," uvedl Soukup před svým kladným hlasováním.
Podle primátorky Pavlíny Springerové (Hradecký demokratický klub) vzdělávání a klub spolu vazbu mají, protože klub má i mládežnické kategorie chlapců a dívek. "Člověk s takovým kreditem nemá reprezentovat město," míní.
Zastupitelé o Doksanského škole diskutovali již na minulých zasedáních. Na březnovém jednání s Doksanského kritikou vystoupili dva rodiče, kteří měli se školou kvůli školnému spory. Doksanský jejich vystoupení označil za snůšku manipulací a lží. "Oproti tomu stojí desítky rodičů, kteří říkají jiné příběhy," uvedl. Před dnešním hlasováním na zastupitelstvu s kritikou Doksanského opět vystoupili dva rodiče.
V lednu zastupitel a bývalý děkan hradecké pedagogické fakulty Pavel Vacek (za Piráty) s odkazem na informace médií označil Doksanského jednání za "odpudivé a lidsky nepřijatelné". Studenty si podle něj bral jako rukojmí. Doksanský nařčení z údajně neoprávněného vymáhání dluhů odmítl. "Obvinění jsou mediální bublina, jsou zcela nesmyslná a lživá," uvedl.
Zastupitelé v lednu na Vackův návrh doporučili radním města odvolat Doksanského (ANO) z komise městské rady pro výchovu a vzdělávání. Doksanský v únoru na členství v komisi sám rezignoval. Zdůvodnil to pracovním vytížením po zvolení poslancem, jímž se stal loni v říjnu.
Doksanského škola chtěla po některých studentech doplatky školného, rodiče to odmítali s tím, že o částkách nevěděli. Některým žákům maturitního ročníku proto škola přerušila výuku. Z vyjádření úřadů z jara 2022 vyplynulo, že šlo o nezákonný postup. Škola nakonec studenty k maturitě připustila. Sociální stipendijní program se sníženým školným, ohledně jehož pravidel spor vznikl, pak škola zrušila.
V Hradci Králové vládne koalice čtyř subjektů, a to koalice Hradeckého demokratického klubu (HDK) a TOP 09, ODS, Piráti a uskupení Změna pro Hradec a Zelení. Čtyři strany koalice mají 18 mandátů, většinu v 37členném zastupitelstvu opírají o tři přeběhlíky zvolené za Rozvíjíme Hradec a za hnutí ANO.