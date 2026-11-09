Zastupitelé Náchoda zvolili starostou Jana Birkeho, ve funkci je od roku 2010

Starostou dvacetitisícového Náchoda se opět stal Jan Birke (Jan Birke pro Náchod), v čele města stojí od roku 2010. Hlas mu dalo 20 zastupitelů z 27. Místostarosty byli zvoleni Jan Čtvrtečka (Jan Birke pro Náchod), František Majer (Žijeme Náchodem) a Milan Vik (Patrioti Náchoda). ČTK to řekla mluvčí radnice Nina Adlof. Trojkoalice sdružení Jan Birke pro Náchod, koalice ODS, STAN a Východočeši – Žijeme Náchodem a hnutí Patrioti Náchoda (PaN) má ve 27členném zastupitelstvu 17 mandátů.
"Děkuji zastupitelům za důvěru. Přijímám ji již popáté s pokorou a s vědomím odpovědnosti, kterou práce starosty přináší a těším se na spolupráci napříč zastupitelstvem. Záleží mi na tom, abychom si i tam, kde máme rozdílné názory, dokázali naslouchat a hledat řešení, která budou dobrá pro Náchod a jeho obyvatele," řekl po svém zvolení Birke.
Čtvrtečka a Vik budou funkci vykonávat jako uvolnění místostarostové, tedy plně placení, a Majer jako neuvolněný místostarosta. Všichni ve svých funkcích pokračují. Rozdělení míst v devítičlenné radě města je v poměru 5 : 2 : 2 v pořadí sdružení Jan Birke pro Náchod, Žijeme Náchodem a hnutí PaN. Vedle starosty a tří místostarostů v městské radě zasednou Antonín Falta (Žijeme Náchodem), Tomáš Magnusek (Jan Birke pro Náchod), Edita Nováková (Jan Birke pro Náchod), Martin Tesař (Jan Birke pro Náchod) a Tomáš Žďárský (PaN).
Zástupci trojkoalice označili za programové priority dopravu, parkování, rozvoj bytové výstavby, rozvoj lázeňství, posílení kapacit městské policie, podporu podnikání, odpovědné hospodaření s vodou a energiemi, péči o veřejný prostor a městskou zeleň, rozvoj zdravotních a sociálních služeb, školství, volnočasové aktivity nebo kulturu a cestovní ruch.
Birkeho uskupení získalo 11 mandátů. Druhé Sousedé za lepší Náchod, které tvoří lidovci, TOP 09, Zelení, Piráti a nezávislí kandidáti, obsadí sedm křesel v zastupitelstvu. Třetí uskupení Žijeme Náchodem bude mít tři zastupitele, stejně jako čtvrtí PaN a páté hnutí ANO.