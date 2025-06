Rušno nastalo v bodu Diskuse občanů. Zhruba osmdesátiminutový blok debaty vyvolal příspěvek Adama Kuldy k nákladům města na pořízení strategického dokumentu Zásady pro spolupráci s investory.

Kulda je advokátní koncipient kanceláře poskytující právní poradenství spolku Jsme votroci, ne otroci a současně syn Petra Kuldy, tedy jednatele významné stavební firmy Stako, ale také majitele výroční ceny Hradce Králové za rozvoj města.

Následky byly okamžité. Velmi emotivní příspěvek náměstka pro investice a rozvoj města Lukáše Řádka (TOP 09), tvrdé obvinění náměstka od opozičního hnutí ANO, vysvětlování ODS, nezvykle emotivní slova primátorky, ale i pitva anonymního profilu Pepy Votroka na Facebooku.

Podle informací MF DNES byl ve hře již několikátý pokus o odvolání Lukáše Řádka. Musela by tomu však předcházet zrada koaličního partnera a dost možná i koaliční rozpad. K tomu sice nikdo nenašel odvahu, ale zemětřesení si s jistotou vyžádalo velmi důkladné vnitrokoaliční vysvětlování postojů.

Diskuse občanů? Bouře

Již několik dnů před konáním zastupitelstva se na Facebooku, Youtube a v některých internetových médiích formou komerční prezentace objevily příspěvky se souhrnným sdělením „skryté zakázky, neskrývaná arogance a mrhání miliony“.

V diskusi občanů pak vše rozebral Adam Kulda. Ohradil se proti sdílenému příspěvku primátorky Pavlíny Springerové (HDK) a Lukáše Řádka, kde byli podle něj lidé kolem spolku Jsme votroci, ne otroci označení coby osoby z mafiánského prostředí. Pustil se také do sčítání faktur vedoucích k projektu Zásady pro spolupráci s investory, ale protože překročil pětiminutovou mez, hlas mu byl odebrán.

„Mafiánské praktiky“

„Do politiky jsem šel s přesvědčením prosadit spravedlivé a transparentní procesy, které zabrání praktikám, jež bujely v 90. letech. Věděl jsem, že to nebude lehká práce, ale přece jen mě překvapilo, jak dlouhá mohou být chapadla soukromých zájmů, která se nebojím označit jako mafiánské praktiky,“ řekl Lukáš Řádek.

„S jejich nejagresivnější formou jsem se setkal, když jsme začali projednávat Zásady pro spolupráci s investory. Pravidla, která mají platit pro všechny stejně, totiž narazila na zájmy a vztahy, které jsou v Hradci dlouho zakořeněné. Jsem připraven se bránit, proto jsem požádal pana Podroužka (advokát a současně zastupitel Kamil Podroužek, pozn. red.), aby věc posoudil. Ale bránit se jsem připraven především pravdou,“ uvedl náměstek Řádek a přemáhaly jej emoce.

Ve stejný den s autorem reportáže mluvil také o dehonestační kampani, která mu likviduje osobní i rodinný život.

Náměstek označil tvrzení, že město utratilo 1,5 milionu korun za PR služby za naprostou lež. Uvedl, že to bylo maximálně 40 tisíc korun a deklaroval, že je schopen projít faktury do detailu po jednotlivých položkách.

„Vy nám budete kázat morálku o tom, jak jste šel do politiky kvůli transparentnosti? To, co se děje za vás, nemá obdoby v dosud žádném vedení města. Vy mluvíte o mafiánských praktikách? Jestliže se něco dá nazvat mafiánskými praktikami, pak je to právě toto,“ rozčílil se Denis Doksanský (ANO).

Kdo je Pepa Votrok?

Ještě nikdy se hradečtí zastupitelé tak vášnivě nevěnovali anonymnímu profilu na Facebooku.

„Je smutné, že se někteří developeři a na ně napojení aktéři musí maskovat za anonymní profil Pepy Votroka. Občanská iniciativa, která koná pro dobro společnosti a našeho města, by si těžko mohla dovolit investovat tolik peněz do placené medializace a sponzorovaných příspěvků na sociálních sítích,“ pokračoval Lukáš Řádek.

„Podívejte se, čím se zabýváme. My se zabýváme vystupováním anonymního profilu jakéhosi Pepy Votroka na Facebooku. To jsme klesli do takového bahna? To, jak se snažíte kolegu dehonestovat, je naprosto nechutné,“ vystoupil náměstek primátorky Pavel Vrbický (Piráti).

Velmi tvrdě reagovala také Pavlína Springerová: „Ta síla osobní dehonestační kampaně vůči Lukášovi i jeho rodině znamená, že jsme asi trefili hřebíček na hlavičku a potrefená husa se vždy ozve. Deeepfakeová videa a útoky nás naprosto absurdně propojovaly například s rozhodováním o skupině Veolia nebo s prodejem fotbalového klubu. I moje dvanáctiletá dcera říkala, jak toho pána znám, a myslela tím avatara, který tam vystupoval. To vše je za hranou, co jsme tu byli zvyklí zažívat a co tady velmi razantně nechceme. Opravdu se ukazuje, že v Hradci Králové něco smrdí. My jsme to teď rozkryli a smrad se rozlezl.“

Bránil se však i Adam Kulda: „Spojovali jste tu mého tátu, který dostal cenu města, Petra Smolu, který staví mnoho prospěšných baráků pro lidi i bývalého hlavního architekta Karla Albrechta s mafiány a mafiánským prostředím. To je neskutečné a jsem z toho šokovaný.“

„Pepa Votrok je tvrdý, občas si z vás dělá srandu, jak ho sleduju, je argumentačně velmi schopný, ale rozhodně nikdy nikoho nenapadal v intencích rodiny. Vždy pouze kritizoval kroky jednotlivých politiků, především náměstka Řádka a primátorky Springerové. Mám pocit, že jste zapomněli, že jste politici. My jsme občané, kteří založili občanský spolek, který kritizuje přijetí konkrétního dokumentu,“ dodal Adam Kulda.