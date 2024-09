Dvůr Králové nad Labem

Zavírání sezony na Zvičině

V nedělí v 10 hodin začne drakiáda, na stáncích budou k ochutnání i zakoupení regionální produkty z Podkrkonoší a dalších regionů, po obědě vystoupí kapela Muzikant Revival. Ve 12.30 hodin začne v Horní Brusnici pochod Kostelní cestou s cílem u kostela sv. Jana Nepomuckého na Zvičině. Akci organizuje spolek Podzvičinsko (DMO Podkrkonoší) společně se svými partnery. Další vyhledávanou akcí na Zvičině je zimní táboření. Koná se vždy v lednu a například letos na vrcholu ve 13 stanech v mrazu přespalo 23 táborníků.

Trutnov

V hospodách bude živo

Padesát interpretů z Trutnova, Česka i Slovenska se představí v sobotu 21. září na 7. ročníku trutnovského festivalu Otevřené hospody. Na 22 scénách, z toho čtyřech venkovních, bude znít folk i metal. Koncertovat se bude i v ulicích města. Pěší zóna a prostor kolem tržnice se promění v občerstvovací zónu. V hospodách, restauracích i kavárnách zahrají desítky kapel včetně zahraničních. Koncertovat se chystají třeba slovenská kapela Heleniny oči, bubeníci Tam Tam Batucada, Benjaming’s Clan, Vysoké Napětí, Marta a Rasputin, Nízká Úroveň, Vende Ballini nebo brněnská skupina Čankišou. Všechny produkce jsou zdarma.

Broumov

Kulturou proti velké vodě

Celá sobota 21. září od 8 do 18 hodin bude patřit místním i přespolním, kteří si chtějí užít sousedskou pohodu a kulturu v ulicích Broumova. Na Mírovém náměstí zahraje dopoledne kapela JASA a bude tu blešák Blechamarkt, ochutnávka místních potravin i burza knih. Ve Schrollově parku se odpoledne konají dva koncerty kapely Nesen, děti i dospělí tam mohou vyzkoušet retrohrátky. Od 8.30 do 13 hodin se v klášteře otevře podzimní trh, do Muzea Broumovska se dá zajít na výstavu Hodiny odbíjejí hodiny…, v síni LokArt jsou k vidění fotografie Jiřího Jarkovského. Od 13 do 14.30 se na Kostelním náměstí objeví historik a publicista Jan Hamerský s inscenovaným čtením povídky Modli se, pracuj a přežij Broumov.