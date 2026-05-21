Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje dočasně řídí Řezníček

Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje, který zastřešuje krajské nemocnice v regionu, od pondělí dočasně vede místopředseda představenstva Jiří Řezníček. Byl tím pověřen po pondělní rezignaci předsedy holdingu Tomáše Halajčuka, který dnes zemřel. ČTK o tom informovali zástupci hejtmanství. Halajčuk zemřel po vážné nemoci ve věku 45 let. Společnost spravující krajské nemocnice vedl od února 2022.
"Rezignaci Tomáše Halajčuka přijala dozorčí rada Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje v pondělí 18. května. V nejbližších dnech dozorčí rada jmenuje nového člena představenstva krajského zdravotnického holdingu. Do doby, než bude zvolen nový předseda představenstva holdingu je pověřen jeho řízením současný místopředseda představenstva," řekl ČTK mluvčí hejtmanství Dan Lechmann.
Halajčuk podle náměstka hejtmana pro zdravotnictví Jana Kříže (ANO) svými manažerskými schopnostmi výrazně posunul Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje kupředu, a svou prací zanechal výraznou stopu v krajském zdravotnictví. "Zpráva o úmrtí Tomáše Halajčuka nás hluboce zasáhla nejen po profesní stránce, ale i po té lidské. Vážili jsme si jeho odbornosti, energie i schopnosti hledat řešení ve prospěch nemocnic, zdravotníků a především pacientů. Jeho odchod je velkou ztrátou. Rodině, blízkým i kolegům vyjadřuji upřímnou soustrast," uvedl Kříž.
Kraj má nemocnice v Trutnově, Jičíně, Dvoře Králové nad Labem a Náchodě. Pod náchodskou nemocnici spadá i rychnovská. Největším zdravotnickým zařízením v kraji je státní Fakultní nemocnice Hradec Králové (FN HK).